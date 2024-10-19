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Ucuz ürün alabilmek için yerlerde yuvarlanıp birbirlerini ezdiler

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Kahramanmaraş'ta açılan bir giyim mağazasının indirimli ürünleri, vatandaşlar arasında büyük bir yarışa neden oldu. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşurken alışveriş yapanlar piyasa fiyatlarının altında ürün almak için birbiriyle yarıştı. Müşteriler birbirini ezip geçerken yere düşenler, birbiriyle kavga edenler oldu.

Kahramanmaraş'ta giyim mağazası açılışında izdiham. Vatandaşlar piyasa fiyatının altında satılan indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Açılışta yerler yuvarlanıp birbirlerini ezdiler

Kahramanmaraş'ta hizmete giren bir giyim mağazasının açılışında vatandaşlar izdihama neden oldu. Vatandaşlar, piyasa fiyatının altında satılan indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasının açılışı yapıldı. Mağaza yetkilisi, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından açılışa özel indirimler olacağını duyurarak paylaşımlarda bulundu.

Açılışta yerler yuvarlanıp birbirlerini ezdiler

Açılış öncesi vatandaşlar mağaza önüne akın etti. İş yerinin kapıları açmasıyla vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşlar alışveriş için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Mağazada çorap, tişörtler, takım elbiseler piyasanın çok altında fiyatlara satıldı. Mağaza yetkilisi "Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim ilgi gösterdiler" dedi. Bir vatandaş ise, "Ben zorlukla girdim. Ceket ve çorap alıp iki de çocuk penyesi alabildim" dedi.

Açılışta yerler yuvarlanıp birbirlerini ezdiler

Ucuz ürün alabilmek için yerlerde yuvarlanıp birbirlerini ezdiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Genel

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Yorumlar (1)

Memet, Gündoğan null:

Kahramanmaraş

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