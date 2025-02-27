İstanbul Çocukları Vakfı'ndan proje tanıtım toplantısı

İstanbul Çocukları Vakfı Proje Tanıtım Toplantısı Şişli'de bir otelde düzenlendi. Programa İstanbul Valisi ve İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı Davut Gül ve eşi Gülden Gül, milletvekilleri, kaymakamlar, iş insanları, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Programda projeler tek tek video gösterimi ile salondaki ekrana yansıtılırken, Vali Gül ise içerikleri hakkında bilgi verdi.

İSTANBUL ÇOCUKLARI VAKFI'NDAN ANLAMLI TOPLANTI

Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Çocukları projesi neticesinde burs alan bazı öğrenciler sahneye davet edildi. Sahneye çıkan çocuklar kendilerini tanıtan konuşmalar yaptı. Ardından sahneye davet edilen Prof. Dr. Nurullah Genç ise zorluklar yaşadığı hayatından kesitler anlattı.

İstanbul Valiliği'nin bünyesindeki 4 Mart 1999 yılında kurulan İstanbul Çocukları Vakfı, üstün zekalı, yetenekli ve dezavantajlı çocuklar başta eğitim olmak üzere birçok faaliyet içeren projeleri hayata geçiriyor. İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valisi ve Vakıf Başkanı Davut Gül'ün önderliğinde, çocukların sadece korunmaya değil, aynı zamanda potansiyellerini gerçekleştirmeye ve kendi hayatlarının kahramanı olabilmeleri için projeler yapıyor.

"DEVLETİMİZ YILDA 10 MİLYARA YAKIN PARA HARCIYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada, vakfın yaptığı çalışmalara ilişkin, "İstanbul Çocukları Vakfı'nın yaklaşık 25 yıllık bir geçmişi var. Sosyal projelerde şehrimize katkı sunmaya gayret ediyoruz. STK'ları, hayırseverlerimizi, sosyal sorumluluk projelerinde çalışan kişi ve kurumları davet ettik. 13 proje ve diğer projelerde STK ve hayırseverlerle çalışabiliriz. Vakfın 3 önceliği var. Birinci olarak üstün zekalı çocuklara yönelik çalışmalarımız var. İkinci olarak özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalarımız var. Üçüncüsü de dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalarımız var. Hiç şüphesiz başta sosyal hizmetler olmak üzere kamunun her kademesi üzerine düşeni yapıyor. Sosyal hizmetler sadece İstanbul'da 83 bin kişiye evde bakım parası veriyor. 50 bin 300 aileye sosyal ekonomik destek veriliyor. Sadece iki kategoride devletimiz yılda 10 milyara yakın para harcıyor. Biz ne yapabiliriz diye kısa kısa videolarla anlatacağız" dedi.

"VAKIF TARAFINDAN 850 ÖĞRENCİYE HER AY 4 MİLYON 250 BİN LİRA BURS VERİLİYOR"

Vakfın projeleri şu şekilde: "Hayırseverlerin desteğiyle Vakıf tarafından 850 öğrenciye her ay toplam 4 milyon 250 bin TL burs veriliyor. Destek ile sağlanan aylık 5 bin TL burs sayesinde öğrencilerin kimseye muhtaç olmadan eğitimlerine odaklanması, ailelerin üzerindeki ekonomik yükün hafifletilmesi amaçlanıyor.

"KARDEŞ AİLE PROJESİYLE AYLIK 15 LİRA KİRA YARDIMI HEDEFLENİYOR"

2025 Aile Yılı kapsamında, yetimlerin yüzünü güldürmek, yarınlarına umut olmak için Kardeş Aile Projesi'ni başlatıldı. Kardeş Aile Projesiyle 39 ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında kayıtlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan kirada yaşayan ve mağduriyeti tespit edilen yetim çocukların ailelerine, hayırseverlerin katkılarıyla aylık 15 bin TL kira yardımı sağlanması hedefleniyor.

"158 ÖDEV EVİ HİZMEYE AÇILDI"

Ödevevi projesi ile İstanbul gibi metropol bir şehirde çocukların okuldan koparak suça sürüklenme ihtimalini ortadan kaldırmak, çocukları tehdit eden sorunlardan uzaklaştırmak amacıyla hayata geçirildi. İstanbul Çocukları Vakfı ve 39 ilçe kaymakamlığı iş birliği ile yürütülmekte olan projeyle, 158 ödevevi hizmete açıldı. Bir ödevevinin kurulumu yaklaşık 300.000- TL olup açılacak her bir ödevevi daha fazla çocuğa ulaşarak onların eğitim yolculuklarında yanlarında olmamızı sağlayacak.

"EVSİZ VATANDAŞLARIN TOPLUMLA ENTEGRE OLMALARINI HEDEFLİYOR"

Sokakta Kimse Kalmasın projesi evsiz vatandaşlara, Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllülerin desteğiyle konaklayacakları mekanlar sağlamanın yanı sıra sağlık, eğitim-istihdam, psiko-sosyal destek sağlanarak rehabilite edilmeleri, toplumla tekrar entegre olmalarını hedefliyor. Hiçbir geliri olmayan evsiz vatandaşlara, kendilerine ait bir düzen kurana kadar her ay 8 bin TL maddi yardımla destekleyerek hayata yeniden tutunmaları amaçlanıyor.

"HASTANE SINIFLARININ YAYGINLAŞTIRMASI HEDEFLENİYOR"

Öğrenerek İyileşiyoruz projesi ile sağlık sorunları nedeniyle bir aydan uzun süre okula devam edemeyen veya hastanelerde yatarak tedavi gören öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde açılan hastane sınıflarının yaygınlaştırması hedefleniyor. Hayırseverlerin isminin verileceği kurulacak her bir hastane sınıfının maliyeti 420 bin TL, oyun odalarının kurulum maliyeti ise 120 bin TL olarak belirlenmiştir.

"ENGELSİZ SINIFLAR, MUTLU ÇOCUKLAR PROJESİ İLE 100 OKULDA ÖZEL EĞİTİM SINIFI AÇMAYI PLANLIYOR"

Engelsiz Sınıflar, Mutlu Çocuklar projesi ile İstanbul genelinde özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimlerini artırarak kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor. Projenin ilk aşamasında belirlenen 100 okulda özel eğitim sınıfı açmayı planlanıyor. Proje kapsamında, hayırseverlerin isminin verileceği bir özel eğitim sınıfının maliyeti 350 bin TL olarak belirlendi.

"YARDIMA MUHTAÇ AİLELERE 3 BİN LİRA NAKDİ GIDA DESTEĞİ"

Ailemiz İstanbul projesi kapsamında, yapılan hane ziyaretlerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza kayıtlı olan mağdur ailelere gıda yardımı başta olmak üzere farklı yardım türlerinde ayni ve nakdi destekte bulunuluyor. Vakıf tarafından il genelinde mağduriyeti tespit edilen 840 bin hane bulunuyor. Verilecek destekle yardıma muhtaç ailelere 3 bin TL nakdi gıda desteği ve gıda kartı temin ederek daha fazla sayıda vatandaşa ulaşılması hedefleniyor.

"ÇOCUK EVLERİ PROJESİ İLE DİLENCİLİKLE MÜCADELE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Çocuk Evleri projesi ile İstanbul Valiliği koordinasyonunda, başta çocuk ihmal ve istismarı olmak üzere her türlü dilencilikle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Dilenciliğe zorlanan çocukların aileleri tespit edilerek, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından rehberlik hizmeti, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ise maddi yardım sağlanıyor.

"GENÇLERİN EVLERİNİ KURABİLMELERİ İÇİN 100 BİN LİRA MADDİ DESTEK"

Evlilik Yardımı projesi; Aile Yılı olarak ilan edilen 2025 yılında hayata geçirilen, toplumun temelini oluşturan ailenin güçlenmesi ve aileye atfedilen değerin daha da perçinlenmesi için evlenmeye karar vermiş ancak ekonomik zorluklarla karşılaşan, sosyal yardım alan ya da belirli gelir düzeyinin altında bulunan 18-30 yaş arasındaki gençlerin evlerini kurabilmeleri için temel ev eşyalarının alımına yönelik 100 bin TL maddi destek sağlamayı hedefliyor.

"YÜZLERCE OKULA MÜZİK SINIFI YAPIMI VE MALZEME ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Enstrümansız Okul Kalmasın projesi, okulların enstrüman ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasına, müzik derslerinin verimli bir şekilde işlenmesine uygun ortamlar oluşturulmasına odaklanmaktadır. Bu proje kapsamında yüzlerce okula müzik sınıfı yapımı, enstrüman ve müzik malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir.

"SANAT ATÖLYELERİ, ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA KATKI SAĞLAMAK İÇİN PLANLANIYOR"

Sanat Atölyeleri Projesi ile, her biri kendi alanlarında uzman olan öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilere resim, heykel, seramik gibi plastik sanat dallarında nitelikli eğitim sunulması hedefleniyor. Sanat atölyeleri, öğrencilerin akademik başarılarına da katkı sağlayacak şekilde planlanmaktadır."