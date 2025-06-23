Gürbulak Sınır Kapısı'nda Karayolu Tercihi Artıyor

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Gürbulak Sınır Kapısı'nda Karayolu Tercihi Artıyor
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İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasının ardından Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda karayolu tercih eden yolcu sayısında artış yaşandı. Özellikle Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de geçiren İran vatandaşları karayolunu kullanmaya yöneldi.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda hava sahası etkisi: Karayolu tercih ediliyor

AĞRI - İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan karayolunu tercih eden yolcu sayısında artış gözlendi.

İran ve İsrail arasında son günlerde artan gerginlik sonrası İran hava sahasının geçici olarak sivil uçuşlara kapatılması, bölgedeki ulaşım tercihlerini etkiledi. Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, karayolunu kullanmak isteyen yolcularda görece bir artış yaşandığı gözlemlendi.

Özellikle Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de geçiren İran vatandaşlarının ülkelerine dönüş için hava yolunu kullanamaması, karayoluna yönelmelerine neden oldu. Benzer şekilde, Türkiye'ye kara yoluyla dönen Türk vatandaşları da bu geçiş noktasını tercih ediyor.

Sınır kapısında zaman zaman kısa süreli yoğunluklar yaşansa da, geçişler kontrollü şekilde sürüyor. Yetkililer, artan talebe karşılık sınırdaki işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini ve güvenlik önlemlerinin rutin şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Genel
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