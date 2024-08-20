Gümüşhaneli dağcılar 12. kez Türkiye'nin zirvesinde

GÜDAK üyesi 12 dağcı 12.kez Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağına tırmandı

GÜMÜŞHANE - Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı 12.kez Gümüşhaneli dağcıları konuk etti.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyesi sporcular her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri Ağrı Dağı zirve tırmanışının 12.sini bu yıl sis ve tipi altında zorlu da olsa tamamlamayı başardı.

Gümüşhane'den özel araçlarıyla yola çıkan 4'ü kadın 1'i çocuk toplam 12 kişilik sporcu grubu araçlarla 3 bin 200 metre rakımdaki ilk kamp alanına çıktı. Geceyi burada kamp çadırlarında geçirdikten sonra ertesi gün 4 bin 200 metre rakımdaki kampa çıkan sporcular vücudun yüksek rakıma uyum sağlaması için aklimatizasyon çıkışlarının ardından gece yarısı zirve tırmanışına başladı.

Zorlu hava şartları ve dik yamaçlara meydan okuyan sporcular sert iklim koşullarına rağmen ağır adımlarla, azim ve kararlılıkla Büyük Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metrelik zirvesine ulaşmayı başardı.

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek ilk 50 dağı arasında yer alan Ağrı Dağına tırmanış sırasında soğuk hava nedeniyle gece yürüdükleri kayaların üzerinin kırağıyla kaplandığı yürüyüş sırasında buzul tabakasına geldiklerinde botlarında buz kramponlarını bağlayan GÜDAK üyesi sporcular şiddetli rüzgar ve sis altında zirveye ulaşmayı başardı.

Her etkinlikte olduğu gibi bu etkinlikte de Doğubeyazıt ilçesindeki İshakpaşa Sarayı ve etrafındaki tarihi mekanları da ziyaret eden GÜDAK ekibi ardından kente geri döndü.

"Arkadaşlarım zirveyi başarılı bir şekilde tamamlayıp aşağı indiler"

Kendisinin 13.kulübünün de 12.zirve tırmanışına liderlik yapan GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut (62), "Bugün GÜDAK olarak 12. Ağrı Dağı zirve tırmanışımızı gerçekleştirdik başarılı bir şekilde. Kurulduğumuz yıldan beri yaptığımız 12. zirvemizi 12 kişiyle gerçekleştirdik. Çok arzu etmiştik, arkadaşlarımız da katıldılar. Önceki zirvelere nazaran biraz daha zor ve farklı bir zirve yaptık. Hava şartları biraz daha ağırdı. Zirvede rüzgar ve sert bir havayla karşılaştık. Ama ona rağmen arkadaşlarımız çok metin ve metanetli bir şekilde yorgunluklarına aldırmadan zirveyi başarılı bir şekilde tamamlayıp aşağı indiler. Güzel bir faaliyet oldu. Herkese teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum" dedi.

"Benim için çok güzel bir deneyimdi"

Grubun en genç üyesi olan 11 yaşındaki İnan Soydaş ise "Türkiye'nin en yüksek dağına çıkmak benim için çok güzel bir deneyimdi. Yorucuydu. Çok güzel bir aktivite oldu babamla beraber çıktım. Eğlenceliydi, zordu, zevkliydi. Ama herkes çıkamayabilir bu dağa. Çok zor bir dağ. Benim için çok iyi bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

"Geçen sene hava şartları daha iyiydi"

Ağrı Dağına ikinci kez zirve yapan sporculardan Seda Çalışkan da "Benim Ağrı Dağı'na bu ikinci zirve çıkışımdı. Her sene istiyorum, niyet ediyorum. Geçen sene ilk çıkışım. İkinci çıkışımın sebebi daha deneyimli bir şekilde bu yolculuğa çıktım. Geçen sene hava şartları daha iyiydi. Bu sene tepede fırtına vardı. Daha çok zorlandım. Fakat ekipman ve deneyim olarak kendime katkı sağladığım için daha kolay geçtim. Zirve ister güneşli olsun ister sisli, manzarasız olsun, sonuçta Ağrı Dağı. Her birinde daha çok mutlu oldum" diye konuştu.

"Hiç geri dönmeyi düşünmedim"

İlk kez Ağrı Dağına zirve yapan Damla Atalay ise "Türkiye'nin en yüksek dağına çıkmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Sisli bir havaydı, zorlu bir süreçti. Arkadaşlarıma da bu yolda bana destek oldukları için teşekkür ederim. Hiç geri dönmeyi düşünmedim bu koşulda da. Zorlu koşullar altında bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Başkanıma da teşekkür ederim" dedi.