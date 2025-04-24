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Eyüpsultan'daki Market Deprem Anını Kameraya Yansıttı

Eyüpsultan'daki Market Deprem Anını Kameraya Yansıttı
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İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde, Eyüpsultan'daki bir markette raflar sallandı ve ürünler yere düştü. Müşteriler ve çalışanlar panikleyerek dışarı çıktı.

Eyüpsultan'da markette deprem anı kamerada

İSTANBUL - Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında Eyüpsultan'da bir market içerisinde bulunan raflar sallanmaya başladı. Deprem sırasında raflardaki ürünlerin yere düştüğü ve vatandaşlar ile market çalışanının dışarıya kaçtığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eyüpsultan Defter Mahallesi'nde bulunan bir markette raflar sallanmaya başladı. Raflarda bulunan ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için markete gelen vatandaşlar ve market çalışanı panikleyerek dışarı kaçtı. Yaşanan panik anları ve ürünlerin yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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