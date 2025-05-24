Emine Erdoğan'dan Karabağ atlarının gösterisine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Karabağ atlarının gösterisine ilişkin paylaşım
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Emine Erdoğan'dan Karabağ atlarının gösterisine ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliğince düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'ndeki Karabağ atlarının gösterisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Karabağ atlarının gösterisine ilişkin paylaşım

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliğince düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'ndeki Karabağ atlarının gösterisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünya Etnospor Birliğince düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival alanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ziyaret eden Emine Erdoğan, burada Karabağ atlarının gösterisini izledi. Daha sonra gösteriye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "7'nci Etnospor Kültür Festivali'nde gönüllere işleyen Karabağ atlarının eşsiz gösterisi. Bir milletin kültürü, diğerinin yüreğinde yankı buldu bugün. İki devlet, bir millet; kültürde, yürekte ve gelecekte daima bir bütün" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarına yer veren Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'yı da etiketledi. Emine Erdoğan ayrıca paylaşımında gösteriye ilişkin videoya da yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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