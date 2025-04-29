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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının ve ortak hedeflerin bir kez daha vurgulandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının ve ortak hedeflerin bir kez daha vurgulandığını belirtti.

Başbakan Üstel'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yılmaz, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde KKTC'ye yapacağı ziyarete ilişkin hazırlıkların da ele alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarını da içinde barındıran "KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi"nin açılışını gerçekleştireceğini aktaran Yılmaz, yerleşkenin, Kıbrıs Türk halkının hak ve adalet mücadelesinin sembol yapılarından biri olacağına inandıklarını söyledi.

Yılmaz, Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Milli Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KKTC'ye de katılacağını belirterek, "Yerli ve milli teknolojilerimizi Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle buluşturacağımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Görüşmede ayrıca, KKTC'nin kalkınmasını hedefleyen çeşitli proje ve çalışmaların da ele alındığını belirten Yılmaz, 21 Mart'ta Ankara'da imzalanan 2025 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni projelerin ve destek programlarının hızla başlatılacağını ifade etti.

KKTC'de yatırım ortamının geliştirilmesi, yapısal reformların hayata geçirilmesi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalara destek verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin özgür, müreffeh ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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