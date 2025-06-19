Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Azerbaycan'ın Mahallesindeki konutlarında yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Azerbaycan'ın Mahallesindeki konutlarında yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi teslim edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece teslim ettiğim iz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Genel
Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haber sevindirdi
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi

Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu

Ünlü futbolcunun Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.