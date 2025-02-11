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Bursa'da ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 7 bin lira

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Bursa'nın İznik ilçesinde 26 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, akıllı serasında gerçekleştirdiği ilk erik hasadını yaparak kilosunu 7 bin liradan satışa sundu. Eriklere yoğun talep var.

Türkiye'nin en erken erik hasatlarından birisi Bursa'nın İznik ilçesinde yapıldı. 26 yaşındaki ziraat mühendisi, ürettiği eriklerin kilosunu 7 bin liradan satışa sundu.

Bursa'da ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 7 bin lira

Bursa'nın İznik ilçesinde 26 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, içinde 300 adet erik ağacı bulanan 800 metrekarelik akıllı serasında kış ayında yeşil erik yetiştiriyor. Annesi ve babası da ziraat mühendisi olan genç, girişimcinin erikleri Türkiye'nin dört bir yanından talep görürken, aynı zamanda yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

Bursa'da ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 7 bin lira

YURT DIŞINDAN GELEN TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR

Almanya, Katar, Dubai, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya olmak üzere aldığı yoğun talebe yetişmeye çalışan ziraat mühendisi yıl boyunca eriklerine bebek gibi bakıyor.

Bursa'da ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 7 bin lira

Erik serasının ısıtma maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirten genç mühendis bir yandan da örtü altında ilk erik hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, şubat ayında hasadı yapılan eriğin kilosunun da 7 bin lira olduğu öğrenildi.

Bursa'da ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 7 bin lira

Bursa'da ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 7 bin lira
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY ALTAY - Genel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

HELALMI ŞİMDİ BU PARA ..ÜC KAGITCI OLMAK ICIN OKADAR OKUMANIZA GEREK YOK..

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

gel şimdi, buna insan de

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Geçen yıl bu tarz haberleri çok gördük, BİZİM ERİKLER kilosu 25 liraya alıcı bulabildi, bu adamın edeceği toplam hasat 100 / 150 kilo arasında olur ancak, büyük ihtimalle bu kadar emeğe değmez...!!!!

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Haber YorumlarıYasar Unal:

İşte zeka, işte teşebbüs ruhu ve gayreti, işte başarı. Ülkenin böyle gençlere ihtiyacı car.

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