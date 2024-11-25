Antalya'da Sel ve Hortum Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Antalya'da sel ve hortum 4 bin 500 dekarlık tarım alanında zarara yol açtı

Sigortalı olanların zararının büyük bir kısmını TARSİM karşılayacak

ANTALYA - Antalya'da hafta sonu şiddetli sağanak ve hortum nedeniyle yaklaşık 4 bin 500 dekarlık tarım alanı zarar gördü. Sigortalı olanların zararının büyük bir kısmı Tarım Sigortaları Havuzu'ndan karşılanacak.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, hafta sonu şiddetli rüzgar ve sağanak yağışla birlikte oluşan hortum olayından sonra bakanlığın tüm birimlerinin sahada olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ise yaklaşık 4 bin 500 dekar alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "Olay olduktan sonra bakanlığımızın bütün birimleri sahadaydı, tespitlerini yaptı. Biz de bugün bakanımızın talimatlarıyla yerinde incelemeler, tespitler yapıyoruz. Üreticilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 dekara yakın bir hasar söz konusu sel, hortum ve fırtınadan dolayı. Tüm yerleri gezip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. TARSİM'den sigortalı olanların zararının büyük bir kısmını TARSİM karşılayacak. Diğerleriyle ilgili ne yapılacaksa devletimiz, bakanlığımız yapmaya çalışacak" diye konuştu.

Maliyetin tespitler yapıldıktan sonra ortaya çıkacağını söyleyen Gümen, "Eksperlerimiz sahada, tüm hasar gören yerlerde çalışıyor. Eksperler hasarları tespit ettikten sonra rakam ortaya çıkacak. Çalışma bir ortaya çıksın görelim, ne olacağını gördükten sonra daha rahat bir şey söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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