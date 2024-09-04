AJet'in rötar rekoru kırdığı uçuşta yolcu olan Rizeli tepkisini böyle dile getirdi

RİZE - Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketi olan AJet'in, İstanbul- Rize seferinde peş peşe 6 kez rötar meydana geldi. Rötarlı uçuşun yolcularından Mehmet Tüysüz, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

AJet'in, Pazartesi gerçekleştirdiği ve saat 11.00 olarak belirlenen İstanbul- Rize seferinde peş peşe 6 kez rötar meydana geldi. Saat 11.00'da gerçekleşmesi planlanan Rize-Artvin Havalimanı uçuşunun önce 17.30, ardından 18.10, sonra da 18.30'a ertelendiği öğrenildi. Ancak uçuş saati tekrar değişti ve 18.30 olan uçuş saati 19.30'a, daha sonra ise saat 22.00'ye ertelendi. Yolcular, sürekli değişen uçuş saatleri nedeniyle hava yolu şirketine tepki gösterdi. O anlar bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Saat 22.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak saat 23.45 sıralarında Rize-Artvin Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Rötar yapan uçağın yolcularından olan Mehmet Tüysüz, biraz zaman geçtikten sonra Rize'ye gitmek için başka bir uçaktan bilet aldı. Geç saatlere kadar bekleyen Tüysüz, artık mecbur kalmadıkça AJet'ten bilet almayacağını söyledi.

"Bundan sonra mecbur kalmadıkça AJet'ten bilet alacak değilim"

Yolcuların büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade eden Mehmet Tüysüz, "Pazartesi günü eşime bilet aldım. Ben arkadaşımla beraber karayolu üzerinden gelecektim. Bu sefer benim karadan gelme işim iptal olunca ben de aynı uçaktan bilet almak istedim. AJet'te aynı uçakta yer yoktu. Eşimi Sabiha Gökçen Havalimanına götürdüm. Yarım saat sonra eşim beni aradı. Uçağın 17.30'a ertelendiğini söyledi. Ben de şaşırdım. Bu kadar saat nasıl ertelenir. Ben de biletimi aldım. Baktım ki benim biletim eşimle aynı uçakta. Saat 13.30'da bana bir mesaj geldi ve uçağımın 18.30'a ertelenmiş. Yine bekliyorduk, bu sefer 19.00'a ertelendi. Bu uçağın neden bu kadar ertelendiğini öğrenmek istedim. Görevlilerle görüştüğümde uçağın yurt dışından geleceğini, 'burada bakımı yapılıp Rize'ye inecek' dendi. Orada bir görevli vardı. '17.20'deki uçağında kalkması garanti değil' dedi. Ben de '19.00'da kalkacak uçağın garantisi var mıdır' diye sordum. Ona da 'yok' dedi. Ben de başladım gülmeye. Biraz mücadele sonucu benim biletlerim değiştirildi. 17.20'deki uçağa binebildim. Buraya geldik. Telefonuma sürekli mesaj geliyor. Uçağınız 20.00'ye ertelendi, 21.00'e ertelendi ve sonrasında 22.00'ye ertelendi diye mesaj gelmiş. Bundan sonra mecbur kalmadıkça AJet'ten bilet alacak değilim. Bu kadar insan mağdur edilmez. Oradaki vatandaşlar çok mağdur oldu. Ben kurtardım. Benden önce olmuş. Benim hanım oradayken baya tepki olduğunu söylemişti. Bütün hemşerilerime de söylüyorum. Mecbur kalmadıkça o firmayı kullanmayın" ifadelerini kullandı.