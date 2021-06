Gençlik ve Spor Bakanlığından Ordu'ya spor ve gençlik yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu'ya gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu'ya gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri ile ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Bakan Kasapoğlu, Ordu için önemli bir gün yaşandığını anlatarak, "Bugün günlerden Ordu. Ordu'nun çok değerli halkı için, merkez ve ilçeleriyle, mahalleleriyle kentimiz için bir aradayız. Şehrimize yaptığımız tüm yatırım ve tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun. Bundan 2 ay önce hep birlikte Ordu'da idik. Sıcak ev sahipliğinizde bir program gerçekleştirdik. Ordu'nun spor geleceğine dair oturduk, istişare ettik. Ordu ve 19 ilçesi için bundan sonraki süreçte, gençlik ve spor adına yeni bir dönemin başlatılmasına dair karar aldık." ifadelerini kullandı.

Ordu'ya bugüne kadar birçok yatırım yapıldığını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye 19 yıllık süreçte sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her alanda farklı bir devrim gerçekleştirdi. Spor ve gençlik yatırımları da bunlardan bir tanesi. Bizim felsefemizde her günümüzü bir önceki günden daha bereketli daha faydalı geçirmek esastır. Değerli memleketimiz için, insanımız için her gün daha fazla üretmek bizim görevimiz. Ordu'muzda istiyoruz ki gençlik merkezi olmayan bir ilçemiz kalmasın. O yüzden Ordu için yeni bir dönem başlattık."

Eski Türkiye'nin bitmeyen yetersiz spor tesisleri, çatısı akan tesisleri artık olmadığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Her anlamda eski Türkiye'yi geride bıraktık. Ordu bugün yüzde 500 arttırdığımız bir yurt kapasitesine sahip bir kent. Sadece futbolda değil, tenis kortlarından basketbol sahalarına, voleyboldan modern havuzlara kadar her alanda Ordu farklı bir noktaya geldi. Bunu daha da iyi bir noktaya getireceğiz çünkü Ordu bunu hakkediyor." dedi.

Çeşitli projelerle Ordu'dan önemli sporcular çıkaracaklarına inandıklarını anlatan Kasapoğlu, "Ordu'nun stat inşaatı çok iyi bir aşamaya geldi, yakında da ziyaret edeceğiz. Türkiye'de ilk kez çalıştığımız bir modeli ortaya koyduk orada. Sadece Ordu'ya değil bölgeye de hitap edecek, derslikleri ile pansiyonuyla dört dörtlük imkanlarıyla bir lisede inşa ediyoruz. Spor birkaç branştan ibaret değil şüphesiz. Biz bunu hem yatırımlarımızla da hem de çalışmalarımızla ortaya koyuyoruz. Gelinen noktada sporcularımız da çok şükür bizleri mahcup etmiyorlar, gururlandırıyorlar. İşte milli cimnastikçimiz Ayşe Begüm Onbaşı, işte Anadolu Efes basket takımımız, işte yüzmedeki sporcularımız, boksörlerimiz, atletizmdeki sporcularımızın başarıları ortada, her alanda çıtayı yükseklerde tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ordu sporda öncü şehirlerden bir tanesi." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlamda muhteşem bir potansiyel var burada. Biz bu potansiyeli değerlendirme adına da imzalayacağımız tesislerle Ordu'da geleneksel spor yatırımlarını başlatacağız. Ordu'da çok amatör spor kulübü var. Onların altyapı ve tesisleşmesini desteklemek adına sentetik çim sahalarımız 4 tane daha artırıyoruz. Atletizmle ilgili tesislerimizi artırıyoruz. 10'a yakın semt sahamızı ve 38 adet yine bölgelere dağıtacağımız sentetik sahalarımız olacak. Bunlardan 2 tanesi de çok amaçlı olarak inşa edeceğiz. Okullara yaptığımız spor salonları mahalle ve köy ve ilçelerin de faydalanabileceği çok fonksiyonel salonlar olacak. Bunların bir kısmı antrenman sahaları olarak Ordu'da hizmet verecek. 4 tane de ayrıca antrenman salonu inşa edeceğiz. 7'si tip, 6'sı da özel yapımlı mahalle tipi olmak üzere 13 gençlik merkezi inşa ediyoruz. 2 tane de spor merkezli gençlik merkezi yapıyoruz. Bunlar Türkiye'nin en modern en yeni gençlik merkezleri olacak. Yüzme çok önem verdiğimiz bir branş. Yarı olimpik havuzlarımızı Ordu'da artırıyoruz. Kadınlar sporda önceliğimiz. Bu manada gerek valiliğimiz, gerekse de yerel yönetimlerimizle inşallah Ordu'nun kadın odaklı sporda öncü bir kent olacağına inanıyorum. Tenis yine çok önemli. Ülkemizde tenise erişim hususunda çok önemli çalışmalarımız var. Geçtiğimiz hafta Şırnak Cudi'deydik. Bir zamanların Cudi'si ile bugünkü Cudi çok farklı. O manzara görülmeye değerdi. 7 adet tenis kortuyla Ordu'muza farklı döneme taşıyoruz. Basketbol sahaları da yine önem verdiğimiz değerli başka bir branş. Önceki gün Anadolu Efes bize önemli bir mutluluğu yaşattı. Bir Türk antrenörün başarısıydı bu aynı zamanda. Ergin Ataman hocamızın. Bu anlamda Ordu'ya 100 adet basketbol potası yapıyoruz."

Bakan Kasapoğlu, protokolün Ordu'ya hayırlı olmasını dileyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm bu yatırımların hepsi gençler, kadınlarımız ve halkımız için. Yetmiyorsa yenileri de inşa etmek bizim görevimiz. Ama asıl amaç halkımızı spora alıştırmak, sporu tabana yaymak. Sporda yeteneği olan insanlarımızı da sportif başarı adına da desteklemek. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimiz bunun için kuruldu. İnanıyor ve biliyoruz ki Türkiye 2053 vizyonuna güçlü bir şekilde ilerleyecek. Önceki hafta Ayasofya'nın yanında coşkulu bir fetih kutlaması gerçekleştirdik. Yine 2073 vizyonumuz Alparslan'ın açtığı o yolda gençlerimizle birlikte inşallah yarınlara yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir engele takılmayacak. Engelleri bir bir aşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhur İttifakı ile birlikte aşacağız. Milletimiz bunu hakkeden en güzide milletlerdendir. İnşallah yarınlar çok daha aydınlık olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu