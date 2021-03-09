Gençlerden GAÜN'e Dünya Kadınlar Günü ziyareti
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Gençlerden GAÜN'e Dünya Kadınlar Günü ziyareti

09.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:45
Gençlerden GAÜN'e Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) bünyesinde yürütülen Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi kapsamında 15-20 yaş arası genç kızlara yönelik üniversite hayatını özendirme amaçlı Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) çeşitli faaliyetler düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) bünyesinde yürütülen Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi kapsamında 15-20 yaş arası genç kızlara yönelik üniversite hayatını özendirme amaçlı Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) çeşitli faaliyetler düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi tanıtılarak, Gaziantep Üniversitesinin tarihçesi, mevcut kapasitesi ve programları hakkında bilgi verildi.

GAÜN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını da ziyaret eden gruba, kütüphanede yapılan uygulamalar anlatılarak, kütüphane yönetimi tarafından çeşitli kitaplar hediye edildi. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan yemekhanede öğle yemeği ikram edilmesi sonrasında, GAÜN SPORIUM Merkezi'nde küçük bir bowling turnuvası düzenlendi.

Kampüs ziyaretlerinden sonra misafir grup, GAÜN Senato Odası'nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ile bir araya geldi. Kadının önemine ve haklarına değinen Prof. Dr. Balat, hayat tecrübelerinden bahsederek, "Dileğimiz; dünyanın her yerinde iyi niyetle, özveriyle, hayatı pahasına, dürüstçe çalışan kadınlarımızın toplumsal fırsat eşitliğine de sahip olmasıdır" diye konuştu.

Toplantı sonrası GAÜN TDP Merkezi tarafından hazırlanan hediyeler katılımcılara takdim edildi. SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi Temsilcileri ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat'a hediyelerini takdim etti.

Programa, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, TDP Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Akbaş, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Nur Günal, SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi Temsilcileri, GAÜN Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Proje Ekibi katıldı. - GAZİANTEP

Gençlerden GAÜN'e Dünya Kadınlar Günü ziyareti
Gençlerden GAÜN'e Dünya Kadınlar Günü ziyareti
Gençlerden GAÜN'e Dünya Kadınlar Günü ziyareti
Gençlerden GAÜN'e Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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