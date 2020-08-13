Gençlerbirliği, Süleyman Seba'yı andı
Gençlerbirliği, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
13.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:45
Gençlerbirliği, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun önemli şahsiyetlerinden olan Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının altıncı yılında saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA