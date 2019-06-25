Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat'ı transfer etti

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo'nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat'ı transfer etti


Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo'nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi. Fransa'nın St. Ettiene takımında forma giyen Fransız oyuncu Polomat bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezdikten sonra yapılan görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Marseille altyapısında futbola başlayan 1993 doğumlu sol bek oyuncusu Polomat, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giydi. 


- Ankara

Kaynak: DHA
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