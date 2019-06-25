Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat'ı transfer etti
Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo'nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo'nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi. Fransa'nın St. Ettiene takımında forma giyen Fransız oyuncu Polomat bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezdikten sonra yapılan görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Marseille altyapısında futbola başlayan 1993 doğumlu sol bek oyuncusu Polomat, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giydi.
- Ankara
Kaynak: DHA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri