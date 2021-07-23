Gençlerbirliği Kulübü Asbaşkanı Akyüz, sezon hazırlık dönemini değerlendirdi
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Gençlerbirliği Kulübü Asbaşkanı Akyüz, sezon hazırlık dönemini değerlendirdi

Gençlerbirliği Kulübü Asbaşkanı Akyüz, sezon hazırlık dönemini değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Spor Kulübünün basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, kamp ve transferler olmak üzere yeni sezon hazırlık dönemi çalışmalarının ardından, taraftarlarını mutlu edecek sonuçları alacak bir takım olacaklarına inandığını bildirdi.

Gençlerbirliği Spor Kulübünün basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, kamp ve transferler olmak üzere yeni sezon hazırlık dönemi çalışmalarının ardından, taraftarlarını mutlu edecek sonuçları alacak bir takım olacaklarına inandığını bildirdi.

Akyüz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezon öncesi kamp dönemi çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kızılcahamam'da başlayan kampa 27 futbolcunun katılacağını ve antrenman maçları planlandığını aktaran Akyüz, "Takımımız 1 Ağustos'ta Ankara'ya dönecek ve 6-7 Ağustos tarihlerinde geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinin gerçekleştireceği turnuvaya katılacak. Turnuvada kulübümüzün yanı sıra MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü ve Etimesgut Belediyespor olmak üzere dört takım yer alacak. Sezon başlarında geleneksel olarak yapılan bu turnuva, takımımızın sezon öncesi en ciddi ve yararlı hazırlık maçları özelliğinde olmaktadır. Dolayısıyla kulüp olarak bu turnuvalara her zaman çok önem vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Doğru oyuncu bulma konusu dikkate alınarak transferlerin devam edeceğini vurgulayan Muammer Akyüz, şunları kaydetti:

"Bu sezon için yaptığımız yerli ve yabancı transferlerle oluşturduğumuz takımımızın ne durumda olduğunu, varsa eksiklerini görmek açısından gerek Kızılcahamam kampı ve TSYD Kupası maçlarının iyi bir gösterge olacağına inanıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız takviyeler ve halen görüşmelerini yürüttüğümüz transferler neticesinde oluşturulacak takımın, futbolseverlere zevk veren bir futbol izletmenin yanında, taraftarlarını mutlu edecek sonuçlar alacak bir takım haline geleceğine inanıyoruz. Gençlerbirliği'nin transfer konusundaki tutumu, transfer sezonu olsun olmasın doğru oyuncuyu araştırıp anlaşmaktır. Bu nedenle kulübümüz transfer konusunda her an sürprizlere açıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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