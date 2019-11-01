Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu'na emanet

01.11.2019 16:40

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için anlaştığı Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törene, kulüp başkanı Murat Cavcav, basın sözcüsü Musa Samur ile teknik direktör Hamza Hamzaoğlu katıldı.

Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, Hamzaoğlu ile kırmızı-siyahlı kulübün hedefleri konusunda mutabık kaldıktan sonra teknik direktörlük görevi için anlaştıklarını söyledi.

Sezona başladıkları Mustafa Kaplan ile yolları ayırmalarının ardından zaman kaybetmeden teknik direktör arayışlarına başladıklarını ifade eden Murat Cavcav, "Yeni hocamıza 'hoş geldin' diyorum. Futbolda ayrılıklar var, böyle başlangıçlar da var." dedi.

Hamza Hamzaoğlu'nun kalitesini ve karakterini bildiklerini vurgulayan Cavcav, "İki üç gündür gece gündüz demeden devam eden hoca arayışlarımızı böyle iyi bir isimle sonuçlandırdığımız için ayrıca mutluyum." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nin futbolcu kadrosunun kaliteli olduğunu vurgulayan Murat Cavcav, "Hocamızla asıl anlaşmayı hedeflerimiz konusunda yaptık. Kaliteli bir takım vardı, bu kaliteli takım sadece sonuç alamıyordu. Şimdi umuyorum ki Hamza Hamzaoğlu ile o sonuçlar da gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada iyi bir takım var"

Hamza Hamzaoğlu ise açıklamalarına başkan Murat Cavcav ve yönetim kuruluna teşekkür ederek başladı.

Teknik direktör seçmenin kolay olmadığına değinen Hamzaoğlu, "Birçok seçeneğin arasından birini ve size en uygununu seçmek kolay değil. Yönetim oturup düşünmüş ve bizde karar kılmış. Bu bizi ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı ekibin futbolcu kadrosuna ilişkin "Burada iyi bir takım var." değerlendirmesini yapan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Bizi buraya getiren, takımdan ziyade Gençlerbirliği ismiydi. Rahmetli İlhan Başkan ile görüşmelerimiz olmuş ama çalışma fırsatı elde edememiştik. Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere hep birlikte çıkaracağız. İşimiz zor, farkındayız. Takımı sezon başından beri takip ediyordum ve maçlarını izliyordum. Tanıdığımız oyuncular var. Burada tanışacağımız genç kardeşlerimiz var. "

Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Şimdi önümüzde Konyaspor maçı var. Bugün antrenmanımızı yaptık, gayet güzel geçti. Çok fazla bazı şeyleri kurcalamak da doğru değil. Yarın, özgürce oynayıp iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum."

Törenin sonunda Murat Cavcav ve Hamza Hamzaoğlu sözleşmeyi imzalayarak basın mensuplarına poz verdi.

Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez çalıştı

Başkent ekibinde, teknik direktör Hamzaoğlu yönetimindeki ilk antrenmanı, kulüp başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de izledi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde sahada ekibiyle bir araya gelen Hamzaoğlu, kısa bir süre futbolcularla konuştu.

İdmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Oyunun bir bölümüne Hamza Hamzaoğlu da katılırken, çalışma taktik antrenmanla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılıklarını Fuat Buruk, İsa Turan, Serkan Salman ve kaleci antrenörü Metin Mert yapacak.

İttifak Holding Konyaspor ile Gençlerbirliği'nin yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacağı maç, saat 15.00'te başlayacak. Maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Kaynak: AA