Gençlerbirliği, eski kaptanı Ahmet Çalık adına öğrencilere çikolata dağıttı
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Gençlerbirliği Kulübü, trafik kazasında vefat eden altyapısından yetişen eski kaptanı Ahmet Çalık'ın anısına öğrencilere çikolata dağıttı.
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, trafik kazasında vefat eden altyapısından yetişen eski kaptanı Ahmet Çalık'ın anısına öğrencilere çikolata dağıttı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski kaptanımız Ahmet Çalık'ın anısına Ankara'da bulunan Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu, Aziz Altıpınar Ortaokulu ve 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere çikolata dağıtıldı." denildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri