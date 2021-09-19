STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk, Enes Kanpara

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Yılport Samsunspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.