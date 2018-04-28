Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin 2000'li yıllar itibarıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeye başladığını belirterek, "Bizim, rüzgarı arkamıza alıp yüzümüzü güneşe dönmemiz lazım. Bugün güneşte 5 bin megavata yaklaşan bir kurulu gücümüz oluştu. Bu 5 milyar dolarlık yatırım demek." dedi.

Yılmaz, Genç Türkiye Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin endüstriyel alanda, dünya çapında kendine yeten bir ülke olmak istiyorsa milli enerji politikasının bulunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'yi hidrokarbonlar açısından enerji fakiri bir ülke şeklinde tanımlayan Yılmaz, cari açığın karşılığının petrol ithalatı olduğunu, endüstriyel alandaki ihracatın arttırılması için sanayinin gelişmesi ve bunun için de stabil ve verimli bir enerji olması gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz, bu noktada milli enerjinin çok önemli hale geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Milli enerji için kendi öz kaynaklarımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Biz 2000'li yıllar itibarıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeye başladık. Petrolümüz yoksa kendi öz kaynağımız rüzgardır. Bizim, rüzgarı arkamıza alıp yüzümüzü güneşe dönmemiz lazım. Bugün güneşte 5 bin megavata yaklaşan bir kurulu gücümüz oluştu. Bu 5 milyar dolarlık yatırım demek. Rüzgarda 10 bin megavat lisans var, 6 bin megavat civarında bir kapasite sisteme enerji üretiyor. 20 sene önce rüzgardan, 10 sene önce güneşten veya çöpten enerji üretemiyorduk. Şimdi, tavuğun kendisini yiyoruz, pisliğinden lambamızı yakıyoruz. Artık çatılarda güneşten enerji üretilmesi sürecine girdik. İsteyen herkes kendi çatısında kendi evinin elektriğini üretsin istedik.

Bu aynı zamanda, üretmenin dışında vatandaşın kendine güven duygusunu da geliştirir. Bu belki de tahayyül edemeyeceğimiz derecede zihniyet değişimine yol açacaktır. Yerli olunca siyaseten de bağımsız olabiliyorsunuz. Biz bugün buralarda mesafe katettiğimiz için 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Terörle mücadele kapsamındaki araçlarımızı kendimiz üretiyoruz. Biz ileri gitmediğimiz taktirde birilerinin müsaade ettiği kadarıyla ilerleyebiliriz. Birkaç sene sonra kendi elektrikli aracımızı da üreteceğiz inşallah. Eskiden 'bir damla petrol, bir damla kandan daha değerli' anlayışı ile Ortadoğu ne hale geldi. Belki enerjideki bu teknolojik dönüşümle bu savaşların da bir sonu olur. Petrol, barıştan ziyade bir katliamın sebebi oldu. Biz bu dönüşümle kendi enerjimizi üretip de petrol ithal etmediğimiz sürece cari açık problemimiz de kalmayacak."

"Çorbaya saniyede bir kaşık salladığımı biliyorum"

Gençlere kendi enerjilerinin de iyi olması, kendilerini geliştirmeleri ve paylaşımcı olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Yılmaz, 19 çocuklu bir ailede büyüdüğünü ve bunun faydalarını gördüğünü anlattı.

"Çorbaya saniyede bir kaşık salladığımı biliyorum" diyen Yılmaz, aç kalınan günlerin de kıymetinin olduğunu, zamanı israf etmeden öğrenciliğin de kıymetini bilmek gerektiğini sözlerine ekledi.

"500 bin kişilik istihdam"

Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak da konuşmasında, elektrikli araçların giderek daha fazla yaygınlaşacağını, Türkiye'de bu araçlar için şarj istasyonları ve hızlı şarj üniteleriyle ilgili çalışmaların hızlandığını dile getirdi.

Zorlu Enerji olarak bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin her yerine hızlı şarj istasyonu kuracaklarını ve bu şarj istasyonlarının tanesinin 100 bin dolar maliyeti olduğunu söyleyen Ak, "Elektrikli araç alırken 'İstanbul'dan Ankara'ya nasıl gideceğim?' sorusu ortadan kalkacak." dedi.

Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği kapsamında elektrikli araç paylaşım işine de girdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu üniversitelere anlaştığımız markaların araçlarından 20-30'ar tane koyacağız ve öğrenciler günlük, haftalık, aylık kiralayabilecek bu araçları. Bu bir nevi sosyal sorumluluk projesi de. Bu kapsamdaki aplikasyonumuzu da bitirdik. Bahsettiğim üniversitelerden ve bazı alışveriş merkezlerinden bu araçlar aplikasyon üzerinden direkt olarak kiralanabilecek. Bunlar da giderek daha fazla akıllı sistemler, şebeke uygulamaları getiriyor. O yüzden, Türkiye için elektrikli araca geçiş, kendi elektriğini üretme ve depolama alanlarında inanılmaz fırsat var. Bu bizim sanayimize de inanılmaz destek sağlayacak. Bu alanlar istihdam açısından da önem arz ediyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde güneş paneli üretim fabrikaları, madencilik, kimya ve internet teknolojileri (IT) alanlarında 500 bin kişilik istihdam yaratılacak."

Verimlilik en önemli kaynak

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler ise Türkiye'nin genç ve büyüyen nüfusuna bağlı enerji tüketiminin arttığını ve yeni trendleri yakalayabilenlerin her zaman bir adım önde olacağını ifade etti.

Bugün enerji sektöründe Türkiye için en önemli kaynağın enerji verimliliği olduğunun altını çizen Zaimler, "Hangi mesleği okuduğunuzun hiçbir önemi yok. Biz bu enerjiyi kullanıyoruz. Enerjinin verimlilik ayağı her zaman en önemli konulardan olacak." şeklinde konuştu.

Limak Enerji Üst Yöneticisi Birol Ergüven, "Taşıma su ile değirmen döndürmek istemiyorsak milli enerjiye ihtiyacımız var" diyerek, yerli üretimin önemine dikkati çekti.

Yerli üretimin sadece enerjide değil birçok alanda öne çıkması gerektiğini vurgulayan Ergüven, gençlere, "Yeni küçük girişimleri destekleyecek birçok mekanizma var, bunları araştırın. İşin başındayken risk alarak bu girişimleri deneyin. Ben kendi adıma üniversitede derslere verdiğim önemin yarısından fazlasını dışarıdaki bu tür girişimlere vermeliydim." önerisinde bulundu.