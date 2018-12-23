Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Genç MÜSİAD Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu, Genç MÜSİAD Girişimcilik ve AR-GE'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Yücekaya, Eğitim ve Üniversite Birimler Sorumlu Başkan Yardımcısı Yunus Furkan Akbal, Genç MÜSİAD Yurtiçi Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yavuz Çakır ve Genç MÜSİAD şube Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

MÜSİAD Adıyaman şubesi toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, MÜSİAD Adıyaman Kurucu Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, KOSGEB İl Müdürü Eşref Çakar, GENÇ MÜSİAD şube başkanları ve üyeleri katıldı.

2. olağan genel kurul Çarşı cami imamı Emin Çil'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. MÜSİAD Adıyaman Şubesi Mali işlerden Sorumlu Başkan yardımcısı Mustafa Oğuz Türk, 2015-2018 faaliyet raporunu okudu. Genel Kurul açılış konuşmasını Genç MÜSİAD Adıyaman Şubesi Kurucu Başkanı Mustafa Ölçer yaptı.

ÖLÇER: MÜSİAD GELENEĞİNDE BEN YOK

MÜSİAD'ın öneminden bahseden Ölçer, "1990 yılında 12 genç iş adamının tüm samimiyeti ile kurdukları Türkiye'nin yüz akı olan MÜSİAD'ın bir parçası olabildiğim için huzurlu ve gururluyum. MÜSİAD geleneğinde ben yok. Önce ülkem önce halkım ve MÜSİAD ailesi var.MÜSİAD demek kişisel menfaatleri öncelememek ülke ve halkın menfaatlerini ön planda tutmak demek MÜSİAD demek Allah'ın rızasından ayrılmamak. Medine pazarı hassasiyetini günümüz iş dünyasına taşımaktır. Görev aldığımız süre boyunca bir çok sivil toplum kuruluşu çalışma fırsatı bulduk. Bunların en başında Adıyaman Belediyemiz ve Üniversitemiz geliyor. Kapılarını her defasında bizler için sonuna kadar açan Rektörümüz Mustafa Talha Gönüllü'ye ve üniversite bünyesinde bulunan hocalarımıza teşekkür ederim. Her daim fikirlerimizi önemseyen Adıyaman'ımızın genç kuşağı için neler yapabilirizin derdine düşüp biz genç STK'larla mesai harcayan başta Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu ve Başkan Yardımcısı Sait Kutlu'ya teşekkür ederim" dedi.

YILDIRIM: GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Ülke ekonomisine üreten gençlerin önemli katkısı olduğunu belirten MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, "MÜSİAD olarak gençlerin her zaman yanındayız. Ülkenin ekonomisine üreten gençlerin önemli katkısı var. Gençler bizlerin geleceğidir. Ülkemizin üreten, yatırım yapan insanlara ihtiyacı var. MÜSİAD olarak bizler ilimiz başta olmak üzere Türkiye'nin kalkınması adına yerelden ulusala yatırımlar yapıyoruz. Gençlerinde önüne açmak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Gençlere tavsiyem girişimci bir ruhla hareket edin. İşlerinizi en iyi şekilde yapın. Ne kadar kaliteli iş yaparsanız o kadar da işleriniz de başarılı olursunuz. Bugün burada Adıyaman Genç MÜSİAD kongresini yapıyoruz. Genç MÜSİAD Adıyaman şube başkanı olarak yaptığı hizmetlerden dolayı Mustafa Ölçer'e teşekkür ederiz. Genç MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Torunoğlu'na başarılar dilerim" diye konuştu.

MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım

DAĞTEKİN'DEN GENÇLERE GİRİŞİMCİ OLMA TAVSİYESİ

Adıyaman'da MÜSİAD Şubesini kurduklarında zorluklar yaşadıklarını ama hiç yılmadıklarını ifade eden MÜSİAD Adıyaman Şube Kurucu Başkanı Mehmet Dağtekin, kapı kapı dolaşarak MÜSİAD'a üye topladıklarını ve üreten, gelişen toplumda gençlerin girişimci bir ruhla hareket etmesi tavsiyesinde bulundu.

MÜSİAD Adıyaman Şube Kurucu Başkanı Mehmet Dağtekin

AKBAL: MÜSİAD ÜLKE EKONOMİSİNİN YÜZDE 25'İNİ OLUŞTURUYOR

Eğitim ve Üniversite Birimleri Sorumlu Başkan Yardımcısı Yunus Furkan Akbal ise, " Geride bıraktığımız 28 yıllık dönem de bir araya gelmenin bir arada durabilmenin güzelliğini bereketini göstermiştir. Biz genç MÜSİAD'lara da güzel örnekler teşkil etmiştir. MÜSİAD ekonomiyi kanaat kavramıyla tanıştırmıştır. MÜSİAD ekonomiyi bereket kavramıyla taçlandırmıştır. Acımasız kapitalizmi kıran kırana rekabeti insanı insanın kurdu olarak yöneten anlayış izinden değil. Kanaatin bereketin, takvanın izinden gitmiştir. MÜSİAD ülke ekonomisi yüzde 25'ini oluştururken bünyesindeki üyelerle de milyonlarca istihdam sağlamaktadır. MÜSİAD'ı MÜSİAD yapan istatiksel büyüklük bol sıfırlar değil az önce bahsettiğimiz vicdani ve ahlaki değerlerimiz. MÜSİAD hiçbir zaman günü düşünen kurum olmamıştır. 90-80'lerin sıkıntılı döneminde bir çok insan yarasına merhem olmuştur" açıklamasını yaptı.

TORUNOĞLU: GENÇ MÜSİAD, AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ BENİMSER

Genç MÜSİAD Adıyaman yeni dönem Şube Başkanı Mehmet Torunoğlu'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"MÜSİAD dinamik yapısıyla Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan kuruluştur. Kendisini bu ülkeye borçlu olarak gören iş insanlarının oluştuğu Genç MÜSİAD ülkemizin gelişmesi için her zaman elini taşın altına koyan vatanına, milletine bağlı dava şuuruna sahip insanlardan oluşmaktadır. Kısacası Genç MÜSİAD ticaret ahlakını barındıran ahilik kültürünü benimsemiş ülkemize, milletimize faydalı olacak iş insanları yetiştirmeyi amaçlayan bir okuldur."