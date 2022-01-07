Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, genç istihdamına katkı sağlayacak destek paketi için başvuru sayısının 10 binli rakamlara yaklaştığını belirterek, "Peyderpey işe alımlar da başladı. Bu çerçevede ocak ayında KOSGEB olarak istihdama ciddi katkı vermiş olacağız." dedi.

Kurt, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren SSA Makina şirketini ziyaret ederken, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın yeni fazına ilişkin değerlendirmede bulundu.

SSA Makina'nın söz konusu destekten faydalanmak için başvuru yaptığını ifade eden Kurt, " Üniversite, meslek yüksekokulu veya teknik lise mezunlarını önceki senenin üstüne artı 1 istihdam olarak alan firmalarımıza 100 bin liralık destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Kurt, desteğin 2 yıl geri ödemesiz olacağını, sonraki 2 yılda da taksitler halinde sadece anaparanın geri ödeneceğini aktararak, komisyon veya herhangi bir evrak ücreti alınmayacağını söyledi.

Destek başvurularının çevrim içi olarak e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği bilgisini veren Kurt, "Ankara'daki bu firmamız da 5 kişiyi işe alacağını taahhüt etti. Bunun karşılığında 500 bin liralık bir desteği hak etmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Perakende ve hizmet sektörü dahil edildi"

Kurt, salgından etkilenen işletmelere yönelik "Hızlı Destek Programı"nı geçen yıl başlattıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu desteğimiz, programın 3'üncü aşaması. Orada biz istihdamı korumayı hedeflemiştik ve sadece imalat sektörü ve start-up'lara yönelikti. Şimdi perakende ve hizmet sektörü de işin içinde. Bir turizm acentesi, lokanta veya bakkal dükkanı da ilave istihdam gerçekleştirecekse programa başvurabilir. Burada istihdamı önceliyoruz. İstihdamda da şartımız üniversite, meslek yüksekokulu veya meslek lisesi mezunu olup daha önce son 3 yılda 6 aydan fazla sürede sigortalı olmaması. Bu şartları sağlayan kişileri işe alan işletmelerimize bu desteği vermiş olacağız."

Firmaların başvuru esnasında ilave istihdama ilişkin taahhütte bulunacağını dile getiren Kurt, "SGK üzerinden sigorta girişlerini gördükten sonra gelip bize ödeme talebinde bulunacaklar. Sigorta girişi olmuşsa ilk yarısını hemen baştan ödüyoruz. Takip edeceğiz. Bu kişiler istihdama devam ediliyorsa 6 ayın sonunda ikinci taksiti de ödemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha önce destek alan firmalar da başvurabilecek"

Kurt, istihdam edilen personelin şehir değiştirme, başka işe girme, askere gitme, sağlık problemleri gibi farklı nedenlerle işten ayrılması durumunda, program şartlarını taşıyan başka personel işe alındığında desteğin devam edeceğini kaydetti.

Başvuru sayılarının çok iyi gittiğini vurgulayan Kurt, "Mart sonuna kadar başvuru alacağız diye duyurduk ancak 75 bin hedef rakamımızı inanıyorum ki mart gelmeden tamamlamış olacağız. Şu anda başvuru sayısı 10 binli rakamlara yaklaştı. Peyderpey işe alımlar da başladı. Bu çerçevede ocak ayında istihdama ciddi katkı vermiş olacağız. Şubat, mart ayında da bu süreç devam edecek." dedi.

Kurt, programın ilk iki fazında 10 binin üzerinde işletmeye doğrudan gelir desteği sağladıklarına işaret ederek, bu kapsamda destek alan firmaların yeni fazdan da yararlanabileceğini dile getirdi.

"Nitelik ve kapasite artışı için yeni programlar çalışıyoruz"

Kurt, Türkiye de 100 bine yakın KOBİ'nin ihracat yapar hale geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bunların hem niteliğini artırmak hem kapasitelerini yükseltmek için farklı destek programları çalışıyoruz. Nitelikli eleman, yurt dışı fuar gezileri, test ve analizle ilgili destekler firmalarımız için sonuna kadar açık. Bunun dışında biz bu firmalarımızın daha yaygın bir şekilde süreçlerde güçlü olabilmeleri için farklı destek programları çalışıyoruz. Yeşil ekonomiye dönüş, verimlilik ve dijitalleşme anlamında çok güçlü desteklerimizi firmalarımız yanında hissedecek. Bu firmamızı ziyaretten de çok memnun kaldık. Ufak görünen ama büyük işler yapan bu tezgahların içinde buradan yetişecek yeni mühendisler, teknikerler Türkiye'nin geleceğini inşa edecekler."

"Destek kapsamında 5 yeni istihdam yapacağız"

SSA Makina Üretim Müdürü Tayfun Sayılganoğlu da savunma sanayisi ve havacılık sektörlerine yönelik mekanik parçalar ürettiklerini ve ihracat da yaptıklarını belirterek, KOSGEB'in yeni destek paketi kapsamında 2 yazılımcı ve 3 tasarımcı olmak üzere 5 ilave istihdam yapmak için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Çalıştıkları sektörde teknik eleman açığı olduğunu vurgulayan Sayılganoğlu, "Bize nitelikli elaman gerekiyor. Programı televizyondan duyduk, başvurumuzu yaptık, şu anda onay sürecindeyiz. Halen 20 personelimiz var, destek kapsamında 5 kişi daha almayı düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda personel sayımızı daha da artırmayı planlıyoruz." dedi.

Destek programı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın yeni aşaması, genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefliyor. Program kapsamında işletmeler, belirlenen sektörlerde, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış yeni personeli istihdam edebilecek.

Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki veya teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.

Programa 31 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.