Genç İş Adamlarından Afrin'deki Mehmetçiğe Destek

Çukurova Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'te konuşlu askerleri ziyaret ederek, hazırladıkları yardım paketi ve jeneratörleri teslim etti, askerlerle sohbet etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, üst düzey yetkililerle yapılan görüşme sonucu belirlenen 1071 yardım paketi ile 20 jeneratör, yönetim kurulu üyelerince Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'te konuşlu askerlere teslim edildi.

Teslim sonrası birlikteki askerleri ziyaret eden yönetim kurulu üyeleri, Mehmetçiklerle sohbet edip moral verdi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, son zamanlarda gerçekleşen operasyonlar ve terörle mücadelede alınan mesafenin Türkiye bekası için çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu operasyonla bu hazırlıkları boşa çıkarmış, ülkemizin sınırlarını terör odaklarından temizlemek için canla başla mücadele etmiştir, etmektedir. Türkiye'nin dünyaca bilinen ve korku duyulan en önemli unsuru silahlı kuvvetleri, askeri kabiliyeti ve Mehmetçiklerdir. Allah askerlerimizin gücüne güç versin, daha büyük başarılarla ordumuzu muzaffer eylesin."

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ise, TSK'nın jandarması, polisi ve milleti ile bütün olduğunu vurgulayarak, "Çukurova GİAD'a bu destekleri için teşekkür ediyoruz. Bizim yanımızda olduğunuzu hissettirdiniz. Başkanımız Sayın Ömer Faruk Sakarya'nın şahsında tüm üyelere teşekkür ediyoruz. Var olun. Sizler var oldukça askerimiz ve polisimiz daha güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.