Genç futbolcular göz dolduruyor

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bu yıl 14'üncü kez açılan Altınova Belediyesi Yaz Spor Okulu kapsamında açılan Futbol Kursu'nu ziyaret etti.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bu yıl 14'üncü kez açılan Altınova Belediyesi Yaz Spor Okulu kapsamında açılan Futbol Kursu'nu ziyaret etti.

Altınova Belediyesi Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumunda genç sporcularla bir araya gelen Başkan Oral, çalışmalar hakkında takım yetkililerinden bilgi aldı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral beraberinde; Altınova Belediye Meclis üyesi ve Altınova Belediyespor Başkan Vekili Fevzi Arıcı, Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Abdurrahman Güneş, Altınova Belediyespor Yardımcı Antrenörü Ozan Yörükçü, Altınova Belediyespor Altyapı Sorumlusu Senad İbriç, Altınova Belediyespor Altyapı Hocaları Veysel Kedik ve Rızvan Alemdar, Beşiktaşlı Tayfur Havuçcu'nun kaleci antrenörü Celal Gökhan Güldağ ile Altınova Kent Konseti Başkanı Ali Yurt ile birlikte Altınova Belediyesi Yaz Spor Okulu kapsamında açılan Futbol Kursu'nu ziyaret etti.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Geleceğin yıldızlarının yetişeceği, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor alışkanlığı edinmesinde büyük katkısı olan Yaz Okulunda futbol Kursumuza büyük ilgi var. Şu anda 170 öğrencimiz burada eğitim alıyor. Çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak amacındayız" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı