Gemlik Fenerbahçeliler Derneği'nden 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı
Gemlik Fenerbahçeliler Derneği, 65 yaş üstü 25 aileye yardım etti.
02.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:32
Gemlik Fenerbahçeliler Derneği, 65 yaş üstü 25 aileye yardım etti.
Fenerbahçe Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gemlik Fenerbahçeliler Derneğimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü 25 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırarak yardım elini uzattı." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA