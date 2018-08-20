Gelişmiş Ülkelerdeki Yaşam Süresine En Hızlı Ulaşan Ülkelerden Biriyiz" - Edirne

GÖKHAN ZOBAR - Dünya Yaşlanma Konseyi (DÜNYAK) Başkanı Kemal Aydın, "Gelişmiş ülkelerdeki yaşam süresine en hızlı ulaşan ülkelerden biriyiz. Bu yaşam süresine göre ülke olarak master planlamamızı yapmamız gerekiyor." dedi.

Bir program kapsamında Edirne'ye gelen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlılığın hastalık dönemi olmadığını, toplumda etkin ve üretken rol almaları için çalışmalar yapıldığını anlattı.

Türkiye'de ortalama yaşam süresinin uzadığını belirten Aydın, "Gelişmiş ülkelerdeki yaşam süresine en hızlı ulaşan ülkelerden biriyiz. Bu yaşam süresine göre ülke olarak master planlamamızı yapmamız gerekiyor. Sağlıkta ve bakım hizmetlerinde kalite, hem hükümetin hem sivil toplum kuruluşlarının hem de üniversitelerin gündeminde olacak konular." dedi.

Aydın, Türkiye'nin sağlıkta devrim niteliğinde ilerlemeler kaydettiğini, buna bağlı olarak yaşam süresinin uzadığını söyledi.

DÜNYAK Başkanı Aydın, "Sağlıktaki gelişmeler insanların daha uzun yaşamasını sağlıyor. Türkiye'deki 65 yaş üstü kişi sayısı yüzde 8'lere doğru gidiyor. 55 yaş üstü yaklaşık 20 milyon yaşlımız var. Yaşlılık sürecini 55 yaş üzerinden almamızın sebebi, emekliliğe geçiş sürecinde insanların bu dönemde hazırlanması için. Emeklilik ve yaşlılığa hazırlık olarak okullarda, halk eğitim merkezlerinde ve medyada insanların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinden yanayım." ifadelerini kullandı.

Yaşlıların da üretimde yer alabileceğini bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Yaşlılık demek, hastalık ya da 'yaş 70 iş bitmiş', üretmeme dönemi değildir. Yaşlılık, Türk-İslam medeniyetinde bilgelik dönemidir, ak saçlılık dönemidir. Aynı zamanda üretkenlik dönemidir. Eyyüb el-Ensari, 90'lı yaşlarından Medine'den İstanbul'a geliyor. İdeali, umudu ve hayali var. Mimar Sinan, en önemli eserlerini 80'li yaşlarında veriyor. Kendi kültürümüze bakarak yaşlılığı hasat mevsimi gibi göreceğiz. Yaşlılarımıza değer vereceğiz. Yaşlıların tecrübe ve birikimlerini aktaracak imkanlar sağlayacağız. Yaşlılık, devletimizin gündeminde olan bir konu. Bu konuyla ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Yine Sağlık Bakanlığı'nda Sağlıklı Yaşlanma Dairesi var. Yaşlıların toplumda üretken ve etkin rol almaları için 'Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma 2030 Programı'nı başlatacağız."