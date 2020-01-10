Gelir testi nasıl yapılır, gelir testi nedir? Gelir testi başvuru

10.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:34

SSK, güvencesi olmayan vatandaşa Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilmesi için imkan sağlıyor. Kaymakamlıklar ve valilikler bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunarak gelir testi yaptıranların prim ödemeleri SGK tarafından ödenir. Gelir testi için gerekli evraklar...

GELİR TESTİ NASIL YAPILIR?

Gelir testi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmet kapsamında bulunan olan bir testtir. Söz konusu test kişinin ikamet adresinin bağlı olduğu il ya da ilçedeki vali ya da kaymakamlık bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurularak gerçekleştirilir. Gelir testini yaptıracak kişinin bizzat başvurması gereklidir. İstisnai durumlarda testi yaptıracak kişinin birinci dereceden yakını da başvuru yapabilir. Test için herhangi bir belge talep edilmez. Başvuru için verilen formun doldurulup teslim edilmesi yeterlidir.

Form doldurulup teslim edildikten sonra kişinin ve hane halkının geliri tespit edilir. Aynı ikamet adresindeki bireylerin gelirleri, taşınır ve taşınmaz malları, harcamaları ve giderleri tespit edilir. Bazen yetkililerin bu süreçlerde ev ziyaretleri yaptığı da bilinir. Gelir testi yapılırken:

*Ailenin aylık geliri,

*Aile kendi evinde ya da kira ödemeden bir başkasının evinde oturuyorsa, evin rayiç bedelinin 240'ta biri.

*Ailenin oturmadığı başka konutu varsa bunların da 240'ta biri. Aile bu konutu kiraya vermişse, kira bedeli.

*Dükkanlar için rayiç bedelin 240'ta biri.

*Arazi ve tarlaların rayiç bedelinin 240'ta biri.

*Binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120'de biri.

*Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar varsa, ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerince bunlar için tespit edilen aylık gelir.

*Bankadaki mevduat hesapları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar.

*Sürekli olarak alınan burs, yardım gibi ödemelerin aylık ortalaması.

*Diğer tüm gelirlerin aylık ortalaması.

*Ayrıca; giyim, gıda, yiyecek, kira, eğitim, sağlık, ulaşım, sigara gibi harcamalar da hesaplanır.

Yapılan incelemeler sonucunda aile içindeki bireylere düşen gelirin aylık tutarının, güncel prime esas kazanç alt sınırının üçte birinden az olması durumunda aile bireyleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınır. Bunun sonucunda aile bireyleri herhangi bir prim ödemez, bu kişilerin primleri SGK tarafından tahsil edilir.

GELİR TESTİ NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenceye tabi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlemdir. Bu kapsamdaki vatandaşlar genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekir. 6824 sayılı Torba yasadan önce gelir testi yaptırmak zorunluydu, yasa sonrası bu zorunluluk kalktı.

GELİR TESTİ BAŞVURU

Test için kişinin bulunduğu il/ilçedeki kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurulur. Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar verilen formları eksiksiz doldurur. Test için TC kimlik ve fotokopisi ile 2 adet vesikalık fotoğraf bulunmalı.