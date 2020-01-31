Ayşe Aydın, gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol takımına başkan oldu
Bolu'da, 3 çocuk annesi iş insanı 35 yaşındaki Ayşe Aydın, 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı oldu. Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı olan Aydın, heyecanlı olduğunu ve amaçlarının bir dahaki sezonda 3. lige çıkmak olduğunu söyledi.
Çarşamba günü Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkan Ayşe Aydın seçildi. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı oldu. 10 yıl önce evlenmesinin ardından ilçeye gelin olarak gelen Ayşe Aydın, kulübün antrenmanlarını ve futbolcularını sıkı şekilde takip etmeye başladı.
Başkanlığıyla birlikte kulübün çok iyi işler başaracağına inandığını kaydeden Ayşe Aydın, "Bir Göynük geliniyim aslında. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için çok mutluyum. Bir kadın başkanla devam etmenin heyecanı futbolculara ve teknik heyete de yansımış durumda. Ben de onlar kadar heyecanlıyım şu anda. Bundan sonra çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü Bölgesel Amatör Lig'deki en genç takım bizim takımımız. Bu bizim için bir avantaj. Genelde Boluspor alt yapısından aldığımız çocuklar var. Bir taraftan Boluspor'un pilot takımı gibi çalışıyoruz" dedi.
"GÜNDEN GÜNE SAYIMIZ ARTACAK"
Daha önce de futbol ile yakından ilgilendiğini anlatan Aydın, "Daha önce Boluspor'u çok yakından takip ediyordum. Maçlarına da sık sık katılmaya çalışıyordum. Sonuçta artık kadının değdiği her yerde çiçekler, güller açar diyoruz. Türkiye'deki ikinci kadın başkanım. İlk kadın başkanımız Kayserispor'un Başkanı Berna hanım. Gurur verici. İnşallah günden güne de sayımız artacaktır" diye konuştu.
Aydın, bu sezon ligde bulundukları yeri koruyup, önümüzdeki sezonda 3'üncü lige çıkmayı amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Ben zaten tek adaydım. Böyle bir teklifle geldiklerinde çok heyecanlanmıştım. Sonrasında kabul ettikten sonra futbolcularımızın başarı isteğinin daha fazla artığını gördük, daha fazla hırslandıklarını gördük. Bir kadını arkalarında, yanında hissetmenin gururunun farklı olduğunu hissettik. Benim kadar en az sporcularımız da çok heyecanlılar. Önümüzde 10 maç var şu anda. Düşme şansımız yok diye düşünüyorum. Son yapacağımız maçta inşallah bu sene yerimizi koruyup, daha sonraki sene daha iyi yerlerde olmayı planlıyoruz. Bu sezon biraz geç başladık. Ama henüz her şey için geç değil. Her şeyi toparlayabileceğimizi düşünüyorum."
"ANNELER ASLA YORULMAZLAR"
Annelerin asla yorulmayacağını söyleyen Ayşe Aydın, "Sadece 3 çocuğumla değil, aynı zamanda müteahhidim. Kendi kafem var. Onlarla da ilgileniyorum. Öncelikle bir anneyim. Anneler asla yorulmazlar. Ben ne futbolcu çocuklarım için koştururken ne kendi çocuklarım için koştururken ne de işlerim için koştururken asla yorulmayacağımı düşünüyorum. Daha iyi olacaktır. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.
"BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ GÖSTERDİ"
Göynük Belediyespor Teknik Direktörü İrfan Ulusan ise Ayşe Aydın'ın kulübe başkan olmasıyla birlikte büyük değişiklikler beklediklerini ifade ederek, "Biz büyük değişiklikler bekliyoruz. Kendi için çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Bu BAL Ligi'nde ilk defa oluyor. Bolu'da özellikle ilk defa bir kadının başkan olması kolay bir şey değil. Kendi büyük bir cesaret örneği gösterdi. Zaten iş insanı çevresi var. Bize katkı vereceğini düşünüyorum. Her anlamda değişiklik olacak. Hareketlerimize daha fazla dikkat edeceğiz. Maçlar da öyle olacak. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah takımımız da iyi gider ve başarılı oluruz. Ben örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Haber Videosu: Ayşe Aydın, gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol takımına başkan oldu
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Kişi kendinden bilir işi. Şimdi düşünme organı olan beyinle yapılmayan yorumları alalım. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iğide dinimizde herşey ortada birilerinin torunu olmaya gerek yok kahinde herkez dinim islam diyor fakat islamiyetden bi haber arkadaşlar özümüze dönelim lütfenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Olduğun yerde sayıklarsın ve koca paranla hava atmaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Koca parası. . .Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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Bir bu eksiktiCevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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Daha çok depremlerde olur felaketlerde gelir dünyayı ölümcül vürüslerde salar siz böyle devam edin bir kadının bir futbol takımı başkanlığıyla ne işi olabilir üstelik evli barklı çoluk çocuk sahibi bir kadının, insanlar kendi elleriyle kendi felaketlerini hazırlıyorlar bu zamanda gerçekten kadınlar zıvanadan çıktı kadın hakları, özgür kadın, güçlü kadın diye diye memleketi yaşanmaz bir hale getirdiler işte o yüzden cehennemin çoğunu demekki kadınlar oluşturuyormuş .Cevap Yaz 21 42 Yayından Kaldır
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chennem varsa ancak senin gibi kara cahiller yanacaktır2 1 Yayından Kaldır
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yahu malmısınız la. kadın zaten müteahhit. la hastaneye gidince kadın doktorun hemşirenin peşinden ayrılmazsınız ama iş farklı meslek dalları olunca evinde otursun. . Allah sen ve senin gibi düşünen fesatları ıslah etsin.15 2 Yayından Kaldır
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bazen bizim takımın maçına gittiğimizde rakip kaleci hata yaptığında moralini bozmak için ona GERİZEKALI diye tezahurat yapardık. Nedense bu yorumu okuyunca yorumu yazan arkadaşla ilgili bu söz aklıma geldi.1 1 Yayından Kaldır
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deve idrarının zararları.3 2 Yayından Kaldır