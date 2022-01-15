Geleceğin yıldızlarını topluyor! Acun Ilıcalı'dan Brezilyalı golcüye kanca

İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, proje takımını hayata geçirmek için kolları sıvadı. Hull City, Ajax'ın 22 yaşındaki Brezilyalı santrforunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship takımı Hull City, transferde atağa geçti. Hull City, yıldız adayı futbolcularla geleceğini oluşturmak için kolları sıvadı.

ALLAHYAR VE ZAJC

Fenerbahçe ile 20 yaşındaki golcü Allahyar ve Miha Zajc için prensipte anlaşmaya varan Acun Ilıcalı'nın takımı, Ajax'ın 22 yaşındaki Brezilyalı forveti Danilo'ya kanca attı.

10 MAÇTA GÖREV YAPTI

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Danilo için girişimler başladı. Bu sezon 10 maçta 4 gol atan Danilo, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

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