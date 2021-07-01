Geleceğin milli sporcuları bu tesisten çıkacak

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine hizmet edecek spor salonu ve yüzme havuzu tesisi törenle açıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine hizmet edecek spor salonu ve yüzme havuzu tesisi törenle açıldı. Tesisi, hayırsever Necat Hepkon'un destekleriyle tamamladıklarını ve Türk sporuna hizmet edeceğini söyleyen DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, geleceğin milli sporcularının burada yetişeceğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile DEÜ Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine hizmet edecek spor salonu ve yüzme havuzunun açılışı Seferihisar'da yapıldı. Hayırsever Necat Hepkon'un destekleriyle tamamlanan spor tesisinin açılışına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, DEÜ üst yönetimi ve mensupları, ilçe protokolü ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Yüzme havuzu ve spor kompleksi olarak tasarlanan tesis, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından uzmanlık ve yüzme dersleri ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma merkezi tarafından yapılacak olan araştırmalarda kullanılacak.

Tesisin açılışında konuşan Rektör Hotar, hayırsever Necat Hepkon'a ve arsa bağışçısı Sayarer ailesine teşekkür ederken, DEÜ'nün spora ve sporcuya destek veren bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti. Spor müsabakalarında hedefin sadece madalya kazanmak olmadığını, sporcuların ülkesini ve kulübünü de temsil ettiğini hatırlatan Hotar, "Milli sporcuların da yetişeceğine inandığımız tesisimiz kurumumuza, şimdinin ve geleceğin sporcularına, Seferihisarımıza, İzmirimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

DEÜ'nün spor yerleşkesinde hizmet verecek yüzme havuzu ve spor kompleksini Seferihisar'a kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Gelecek nesillere bırakacağımız eserin açılışı için bir araya geldik. Bu noktaya hızla gelmemizde büyük katkısı olan Seferihisarımız ve İzmirimizin büyük değeri, eğitim gönüllüsü, saygıdeğer bağışçı Necat Hepkon ve ailesine teşekkür ediyoruz. Yine şu anda içinde bulunduğumuz araziyi eğitim amacıyla vakfeden Sayarer ailesinin fertlerine, şahsım ve kurumum adına ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün bir spor merkezinin fakültesiyle, araştırma uygulama merkeziyle, laboratuvarlarıyla ve tamamlayıcı spor alanları tam bir kompleks olmaya aday tesisimizde bir aradayız. İlave kapalı spor salonu, jimnastik salonu ve çeşitli spor sahalarının yapılacağı yeni bir arazinin de tahsisini almış durumdayız. Hızlıca onun üzerini de donatacağız" diye konuştu.

Sporun sadece fiziksel aktiviteleri içermediğini dile getiren Rektör Hotar, "Spor, ahlaktır, düşünmektir, yaşam biçimidir. Bize göre bunları idrak eden gerçek sporcudur; başarısı ise örnektir, gurur tablosudur. Spor, aynı zamanda, araştırmadır, ölçmedir, değerlendirmedir, bilimin kendisidir. Spor müsabakalarında hedef, sadece altın madalya kazanmak değildir; ülkesini ve kulübünü temsil etmektir, mücadele etmektir, rakiplerine saygı duymaktır. Bu değerlerin kazanılmasında en büyük sorumluluk önce kişinin kendisine aittir. Bu yaklaşımı destekleyecek olanlar ise ailelerdir, antrenörlerdir, eğitim kurumlarıdır, bilim dünyasıdır. Üniversite olarak bizler, spora ve sporcuya destek olan bir yükseköğretim kurumuyuz. Kuruluş ilkelerimizin gereği olarak da, bu alanda gayret gösteriyor ve yeni başlangıçlar yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Milli sporcular yetişecek

DEÜ'nün milli sporculara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Rektör Hotar, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencileri bilimsel perspektif ile yetiştirdiklerini, spor camiasının ihtiyaçlarına uygun yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Hotar, kısa süre önce kurulan Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin de ilçedeki spor faaliyetlerini artıracağını dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Buca Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan olimpik yüzme havuz inşaatına da devam ettiklerini ve kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Hotar, "Milli sporcuların da yetişeceğine inandığımız tesisimiz kurumumuza, şimdinin ve geleceğin sporcularına, Seferihisarımıza, İzmirimize ve ülkemize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici de, daha önce tesisin inşaatını incelemeye geldiğini ifade ederek, "Bu kadar kısa sürede tamamlandığı için herkese teşekkür ediyorum. Rektörümüz Nükhet Hotar, Ege'nin incisi İzmir'de Türk sporuna çok ayrı bir önem veriyor. Sporcu gençlerimize sahip çıkıyor. Rektörümüz DEÜ'nün merkez kampüsündeki tesisleri milli sporcularımıza açtı. Bu tesisten de Türk sporuna hizmet edecek gençlerin çıkacağına inanıyorum" dedi.

Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şahin de, hayırsever Necat Hepkon'a ve arsa bağışçısı Sayarer ailesine teşekkür ederek, "Rektörümüz Nükhet Hotar'ın önderliğinde çok güzel bir ekip çalışması yaptık ve daha büyük işler yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Tesiste neler var?

Necat Hepkon Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Tesisi Seferihisar'ın büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Tesiste 6 kulvardan oluşan yüzme havuzunun yanı sıra, basketbol, voleybol, badminton, hentbol, futsal, halk oyunları, hokey, vb. salon sporlarının yapılacağı alanlar oluşturuldu. Engellilerin kullanımına da uygun olarak tasarlanan tesiste, bilimsel araştırmaların yanı sıra Seferihisar halkının kullanımına yönelik çalışmalar da yapılacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı