Geleceğin diplomatlarını yetiştirecek program için imzalar atıldı

Geleceğin diplomatlarını yetiştirmek hedefiyle Nişantaşı Üniversitesi ve Dünya Konsoloslar Federasyonu (FICAC) iş birliğinde bir eğitim programı için imzalar atıldı. Program, yoğunlaşan uluslararası ilişkiler ağını güncel gelişmeler paralelinde kavramsal bir çerçeveden yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmeye odaklanıyor.

Mesleğinde yüksek donanıma sahip uluslararası seviyede diplomatlar yetiştirecek olan programın imza töreni, FICAC heyetinin katılımıyla Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'te gerçekleştirildi.

"GELECEĞİN DİPLOMATLARINI MEZUN EDECEĞİZ"

Programda konuşan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, FICAC ile yapılan iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Biz kampüsümüzle, yaptıklarımızla ama her şeyden önemlisi vermiş olduğumuz eğitimle iddialı olmak zorundayız. Onun için de buradaki eğitimlerin sonucunda dünya çapında çalışanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Saygıdeğer FICAC heyeti ile atacağımız imzaların ardından geleceğin diplomatlarının buradan mezun olmalarını sağlayacağız. Üniversitemize geldikleri ve bu önemli işbirliğine imza attıkları için sevgili dostlarımıza iyi ki varsınız diyor çok teşekkür ediyorum" dedi.

İmza töreninde konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın da ülkelerindeki kültürel ve sosyal yapıyı daha yakından tanımak üzere ilerleyen dönemde Dünyanın seçkin büyükelçilerini üniversitede misafir edecekleri bilgisini verdi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ TÜRK DIŞİŞLERİ'NDE EN ÖNEMLİ POZİSYONLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Doç. Dr. Burak Küntay ise üniversite olarak eğitim verdikleri her dalda her zaman en iyisini hedeflediklerini belirterek, "Nişantaşılı olmak bunu gerektirir. O yüzden mezun olacak uluslararası ilişkiler, hukuk, kamu yönetimi ve bunlara bağlı birçok daldaki öğrencimizi, Türk Dışişleri'nde en önemli pozisyonlarda görmek istiyoruz. Türkiye'nin müstakbel diplomatları, gelecekteki büyükelçileri olmalarını istiyoruz. Sadece Türk öğrencilere değil yıllar içerisinde gelecek uluslararası öğrencilere de öyle bir perspektif katmak istiyoruz ki onlar da burada aldıkları eğitimle ülkelerinin başarılı büyükelçileri, konsolosları olsunlar. Sadece Türk öğrencileri değil Nişantaşılı tüm öğrencileri ülkelerindeki en flaş isimler yapmak üzere kendimizi kurguluyoruz. Bu anlaşmayla FICAC üyesi bütün konsolosların gerek eğitim verme gerek eğitim alma noktasında Nişantaşı Üniversitesi'ni resmi diplomat yetiştirme merkezi olarak kabul ettiğini sadece Türkiye'ye değil bütün Dünyaya gururla duyuruyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın ve FICAC Başkanı Aykut Eken, başlatılan eğitim programını düzenleyen ortak protokolü imzaladı. Program, FICAC heyeti ve davetlilere Gastronomi Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından özel olarak hazırlanan özel menünün ikramıyla sona erdi.