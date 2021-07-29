GEKA'nın 141. Yönetim Kurulu Toplantısı Aydın'da geçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GEKA'nın 141. Yönetim Kurulu Toplantısı Aydın'da geçekleştirildi

GEKA'nın 141. Yönetim Kurulu Toplantısı Aydın'da geçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Yönetim Kurulu Toplantısını Aydın'da gerçekleştirdi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Yönetim Kurulu Toplantısını Aydın'da gerçekleştirdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy görevini, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e devrederek, "Yönetim Kurulumuzun yeni yapısıyla gerçekleştireceği çalışmaların ve alacağı kararların Güney Ege'nin kalkınması için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Yönetim Kurulu Toplantısını Aydın'da gerçekleştirdi. Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı. Vali Aksoy konuşmasında yeni kararnameyle yönetim kurulunun revize olan yapısına değinerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Ajanslarımız kurulduğundan beri Güney Ege Bölgemiz gibi birden fazla ilden oluşan bölgelerde, illerde ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde yönetim kurulu üyeleri görevlerini dönüşümlü olarak icra etmekteydi. 14 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Ajanslarımızın da işleyişini düzenleyen "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nde değişiklikler oldu. Bu kapsamda, artık ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil edecektir. Böylelikle, geçtiğimiz iki yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği görevlerini icra eden Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci'ye yeni kararname ile sürekli hale gelen görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca yönetim kurulu üyelikleri sürekli hale gelen Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ile Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a başarılar diliyorum. Yönetim Kurulumuzun yeni yapısıyla gerçekleştireceği çalışmaların ve alacağı kararların Güney Ege'nin kalkınması için hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım" dedi.

Ajansın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Denizli Valisi Ali Fuat Atik aldı

Kalkınma Ajanslarının kuruluşu ve görevlerini düzenleyen ilgili mevzuat gereğince, Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanlığının Sayın Valililerimizce birer yıllık süreyle dönüşümlü olarak illerin alfabetik sırası takip edilerek yürütülmesine istinaden yönetim kurulu başkanlığı toplantı sonunda devredildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy görevini, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e devretti. Vali Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e yeni dönem yönetim kurulu başkanlığında başarılar diledi. Ajansın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Denizli Valisi Ali Fuat Atik de Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'a bir yıllık süre zarfındaki başarılı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Erken Fatma Girik Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Muslera Metin Oktay Burak Elmas Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GEKA'nın 141. Yönetim Kurulu Toplantısı Aydın'da geçekleştirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 18:10:30. #1.15#

title