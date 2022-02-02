Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi

İspanya'nın Barselona kentinden kalkan özel uçakla saat 21.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Gedson Fernandes'e Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu eşlik etti. Havalimanında Selim Selimoğlu ve Gedson Fernandes, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gedson Fernandes ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Umarım burada geçireceğim vakitten keyif alırım. Haydi başlayalım" diye konuştu. Fernandes, Galatasaray ile ilgili gelen soruyu ise yanıtsız bıraktı.