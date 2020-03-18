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Mustafa Şener, Orhangazi, Türkiye, Bursa, Ekonomi

Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı

Türkiye'de koronavirüsün kendisini göstermesiyle vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere yönelirken, Gedelek turşusuna da talep arttı. Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'ndeki turşu üreticileri bu aralar yoğun mesai harcıyor.

18.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:28
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı

Türkiye'nin önemli turşu üretim merkezlerinden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde imalathaneler, son günlerde artan talebi karşılamak üzere yoğun mesai harcıyor. Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener, mahallede üç kuşaktır turşu üretildiğini söyledi. Atalarının küplerle başladığı turşuculuğu ilerlettiklerini belirten Şener, "Turşuyu, Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen sebzelerle kuruyoruz. Biz turşuyu doğal lezzetiyle Pınarbaşı suyuyla üretiyoruz. Ev tipi turşularda herhangi bir kimyasal yok. Son dönemde virüs nedeniyle üretici arkadaşların satışlarında artışlar yaşanıyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAN SİPARİŞ ALIYORUZ"

Üreticilerden Şükrü Çalışkan da şu anda taleplere yetişmeye çalıştıklarını ve üretimin tüm hızıyla devam ettiğini anlattı. Günlük üretim ve satışın iki katına çıktığını vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Turşunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Siparişlerimizin artmasında koronavirüs salgını etkili oldu. Turşu ve turşu suyuna talep çok arttı. Günlük 20 ton üretim yapıyorduk, bu rakam son dönemlerde 35-40 ton seviyesine geldi. Biz de işçi sayısını çoğalttık ve üretimimizi hızlandırdık. Lahana turşusu ve karışık turşu diğerlerine göre daha fazla talep görüyor. Biz sanayi üretimi yapmıyoruz. Turşularımız ev tipi olduğu için Türkiye'nin her tarafından sipariş alıyoruz. Bunun dışında ihracatta da artış yaşanıyor. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ürün gönderiyoruz. Temennimiz satışlarımızın daha da artması ancak öncelikli isteğimiz bu hastalığın bir an önce sona ermesi."

"SATIŞLARIMIZ CİDDİ ORANDA ARTTI"

Mehmet Gökkaya da yaklaşık 30 çeşit turşu ürettiklerini aktardı. Türkiye'nin dört bir yanından turşuluk sebze aldıklarını dile getiren Gökkaya, "Turşunun zaten gribal enfeksiyona iyi geldiği biliniyor. Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra satışlarımız ciddi oranda arttı" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı

Kaynak: AA

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Bursa'da koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı

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