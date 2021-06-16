Gebze'nin yeni futbol sahası hizmete sunuldu
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Gebze'nin yeni futbol sahası hizmete sunuldu

Gebze'nin yeni futbol sahası hizmete sunuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gebze yeni futbol sahası tüm imalatları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gebze yeni futbol sahası tüm imalatları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Spora ve sporcuya hayata geçirdiği tesisler ile büyük destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de eski Metin Oktay Futbol Sahası'nın yerine inşa edilen futbol sahasındaki çalışmaları tamamladı. Toplamda 2 buçuk milyona mal olan futbol sahasının tüm imalatları bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. 4 bin 500 metrekare alanda gerçekleşen inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçirildi.

Çelik tribün imalatının gerçekleştirildiği modern futbol sahası, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni tesis, kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası'nın hemen yanına inşa edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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