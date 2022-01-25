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Gebze'de direğe çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı

Gebze'de direğe çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 LG 401 plakalı hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan B.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı B.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Tragger, Bağdat, Gebze, Güncel, Haber

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