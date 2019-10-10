Gebze'de 25 okul daha yapılacak!

10.10.2019 16:17

2019-2020 eğitim öğretim dönemi için yatırım çalışmaları devam ediyor 2017-2018, 2018-2019 eğitim öğretim dönemlerinde öğrencileri hala hazırlamak ve belirli sorunlardan uzak tutmak için önemli projeler ortaya konuyor.

Bütün köyleringönüllü öğretmenleriyle ziyaret edilip önlemler alındı,kitap okuma kampanyalarıyla tüm öğrencilerin okuma bilinci oluşturan Gebze milli eğitiminokuma kampanyaları devam ediyor .Bu çalışmaların sonuçlarıyla,edinilen bilgiye göre 2017-2019 yılları arasındaOkullardaki disiplin olaylarında ciddi azalmalar olduğu,Türkiye ortalamasının altına inmesi yarınlarımızın teminatı geleceğimiz olan öğrencilerimiz açısından sevindirici bir haber oldu.

Gebze milli eğitim tüm öğrencileri çağın gereklerine uygun, teknolojiyi bilen, üreten, ürettiğini kullanan nesiller yetiştirmek için özel çaba harcıyor

Mesleki eğitimde başarıyı artırmak için Gebze Kaymakamıönderliğinde GTÜ (Gebze Teknik Üniversitesi), GTO (Gebze Ticaret Odası), TÜBİTAK, bölgemizdeki OSB'ler, Bilişim Vadisi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğretmen ve idarecilerin katılımıyla Gebze Teknik Üniversitesinde mesleki eğitim çalıştayı yapılmış ve meslek lisesi tercihlerinde ciddi artış görülmüştür.

Gebze gibi nüfusun kalabalık olduğu, öğrenci sayısının her yıl 1700-2000 civarında artışın olduğu bir kentte eğitim öğretimin sorunsuz başlayıp devam etmesi başlı başına bir başarı olmakla birlikte, fiziki yapı ve nitelik sorununun en iyiye ulaşması için ekibimizle mesai mefhumunu gözetmeksizin çalışmaya devam eden eğitim camiasına velilerin de destek verip sahip çıkması gerekiyor.

Kaynak: Bültenler