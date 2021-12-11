Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği'nde Sırakaya, yeniden başkan seçildi

GAZİANTEP (AA) - Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğinin 2. Olağan Kongresinde Mezine Sırakaya yeniden başkan seçildi.

Bir otelde düzenlenen kongreye tek listeyle giden Sırakaya, tüm oyları alarak yeniden başkan seçildi.

Kongrenin ardından ise kentte faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri ve oyuncuların katıldığı ödül töreni düzenlendi.

Törene, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep Fk Başkanı Cevdet Akınal, futbolcular Dicko, Djilobodji, Günay Güvenç, Gaziantep Basketbol Genel Menejeri Boray Dai, oyuncular Orhan Hacıyeva, İsmail Cem Ulusoy ve kentte bulunan spor kulüplerin temsilcileri ve oyuncuları katıldı.

Gecede konuşan Sırakaya, Gaziantepli kadınların her anlamda güçlü olduğunu söyledi.

Amaçların maçlara renk getirmek olduğunu belirten Sırakaya, "Güçlü taraftar güçlü Gaziantep sloganıyla yola çıktık. Hayatında hiç maç izlememiş, görmemiş, kardeşlerimiz, ablalarımızla bir araya geldik. Onlara anlattık. İlmek ilmek işledik onlara. Şimdi neler başardığımızı görüyorsunuz. Kadın elinin değdiği her yer temiz olur. İnşallah üye sayımız daha fazla olur ve kentteki tüm maçlara hep birlikte gider oraları renklendiririz." dedi.

Cevdet Akınal ise maçlarda kadınların her zaman desteklerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Kadınların daha fazla maça gelmesi için çalışlar yürüttüklerini belirten Akınal, "Kadınlarımız yeter ki maça gelmek istesin. Biz her zaman onların yanındayız. Şehrin muhtelif yerlerinden maça gidecekler için araç kaldırıyoruz. Gerekirse kadınlarımız için özel uygulamalar yapabiliriz. Kadınların her zaman desteğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kentte faaliyet gösteren tüm spor kulüplerin yöneticilerine çeşitli plaketler ve hediyeler verildi.

Kongre şarkıcı Şahsenem'in konseriyle son buldu.