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Gazişehir Gaziantep, Bjarnason'u Transfer Etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezonun ilk yarısında Tetiş Yapı Elazığspor'da forma giyen İzlandalı futbolcu Theodor Elmar Bjarnason'u kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep, Bjarnason'u Transfer Etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezonun ilk yarısında Tetiş Yapı Elazığspor'da forma giyen İzlandalı futbolcu Theodor Elmar Bjarnason'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre son olarak Tetiş Yapı Elazığspor forması giyen Bjarnason ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, İzlanda Milli Takımı'nın formasını da giyen orta saha oyuncusu Bjarnason'a başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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