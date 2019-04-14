Gazişehir Gaziantep - Adanaspor Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Adanaspor'u Segbefia (2), Poepon ve Sow'un golleriyle 4-1 mağlup etti. Maçın ardından iki ekibin teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Gaziaşehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Öncelikle oyuncularımı istediğimiz ve hak ederek aldığımız bu galibiyet için tebrik ediyorum. Maçtan önce favori olabilirdik ama böyle maçlar zor olur. Çünkü karşımızda rahat bir takım vardı. Oyuncularım maça müthiş başladılar. Maçın başında bulduğumuz gol bizi rahatlattı. Golden sonra biraz sıkıntı yaşadık ama sonra tekrar eski kimliğimize bürünerek 2-0'ı yakaladık. Sonrasında daha rahat oynamaya başladık. Maçın ikinci yarısında da skorun rahatlığıyla da biraz kapanıp kontratak oynadık. Sonrasında kötü bir gol yedik. Golden sonra rakip üzerimize geldi ama hem iyi mücadele ettik hem de iyi kapandık. Son anlarda bulduğumuz iki golle de maçı 4-1 kazandık. Bugün için en önemli şey rakiplerimizin kaybettiği haftada kazanmaktı. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. İsteğimizi, arzumuzu son dakikaya kadar devam ettirmemiz önemliydi. İki takımı da tebrik ediyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza ve sevdiklerinize armağan ediyorum" dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise, "Maç öncesi bulunduğumuz konum itibariyle biraz rahat gibi duruyorduk ama biz buraya matematiksel anlamdaki durumumuzu da rahatlatmak için gelmiştik. Gazişehir'in de farklı durumda olduğu bir pozisyonda onlar da kazanıp ilk ikiye yaklaşmak istiyordu. Müsabakaya Antep iyi başladı. Onların maçın başındaki hızını kesemedik ve beşinci dakikada ilk golü yedik. Akabinde skora dengeyi sağlayacak pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Sonrasında öne çıkarken kaptırdığımız bir topla ikinci golü gördük kalemizde. İkinci yarı skoru azaltıp sonrasında yakalamak için mücadele ettik ve golü erken bulduk ama ondan sonra aldığımız risklerle oyunu biraz daha önde oynamaya başlarken arkayı boş bıraktık. Sonrasında ise rakip deneyimli oyuncularıyla son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazanmasını bildi. Keyifli bir müsabaka oldu. İki takım oyunlarını da kutluyorum. Gazişehir Gaziantep'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA