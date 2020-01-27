Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan deprem bölgesine yardım

27.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:38

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan da bölgeye yardım eli uzanıyor.

Gaziantep Sanayi Odasından yapılan açıklamada (GSO), içerisinde sağlık ürünleri, halı ve öncelikli ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı bir tırın Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki 81 ildeki oda ve borsaların, Elazığ ve Malatya için harekete geçtiğini vurguladı.

Gaziantep olarak her zaman taşın altına ellerini koyduklarını kaydeden Ünverdi, "Bir nebze olsun kardeşlerimizin yarasına merhem olabilirsek ne mutlu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnsanımız büyük bir kardeşlik ve dayanışma örneği sergiliyor. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyor, göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı vatandaşlarımıza, sanayicilerimize, odamıza, üye firmalarımıza ve tüm iş dünyamıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Galatasaray taraftar grubu Ultraslan Şubesi, depremzedeler için "Dolabını bizimle paylaş" yardım kampanyası başlattı.

Kent meydanında stant açan taraftar grubu gönüllüleri, vatandaşlara çağrıda bulunarak depremzedelere ulaştırılmak üzere bebek bezi, mama, gıda malzemesi, kıyafet ve battaniye talebinde bulundu.



Vatandaşlar da evlerinde kullanmadıkları giysi ve battaniyelerle aldıkları gıda maddelerini yardım standına teslim etti.



Ultraslan Elbistan temsilcisi Kubilay Yüce, yaptığı açıklamada, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için "Dolabını bizimle paylaş" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Elbistanlı vatandaşların yardım çağrısına olumlu yanıt verdiğini belirten Yüce, kampanya kapsamındaki standın yarın saat 17.00'ye kadar açık kalacağını kaydetti.

Yüce, toplanan yardımların çarşamba günü Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara teslim edilmek üzere yola çıkacağını belirtti.

Kaynak: AA