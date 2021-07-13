Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|135,00
|135,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|125,00
|125,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,25
|17,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|6,30
|6,30
|Pirinç
|Kg
|5,87
|6,92
|Arpa
|Kg
|2,53
|2,55
|Buğday
|Kg
|2,83
|3,00
|Buğday (sert)
|Kg
|2,70
|2,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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