Gaziantep'ten yeni transfer

Gaziantep Futbol Kulübü, Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Gaziantep'in plaka kodu olan 27 numaralı formayı terletecek olan Mirallas, kente gelir gelmez baklava yiyerek poz verdi.

Son olarak Royal Antwerp'te forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilen Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas, anlaşmaya varılmasının ardından Gaziantep'e geldi. Sağlık kontrolünden geçen Mirallas, daha sonra yıl sonuna kadar kendisini kırmızı-siyahlı yapan mukaveleyi imzaladı. Daha önce; Lille, Saint-Etienne, Olympiakos, Everton, Fiorentina ve Royal Antwerp formaları da giyen Mirallas, bir kez gol kralı unvanı kazanıp, milli takımda da 60 kez forma şansı buldu. Bugüne kadar kariyerinde 486 resmi müsabakaya çıkan Mirallas, bu karşılaşmalarda 95 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ