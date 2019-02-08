Gaziantep'teki Oda ve Borsaların Yetkilileri İslahiye'de Toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "81 ile 81 Akademik Danışman" projesi kapsamında Gaziantep'taki oda ve borsaların yetkilileri, İslahiye ilçesinde bir araya geldi.

İslahiye Ticaret Odasında (İTO) düzenlenen toplantıya Gaziantep İli Akademik Danışmanı Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Sadık Gözek, Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, İTO Başkanı Selahaddin Türkmen, İTO Genel Sekreteri Haşim Erdoğan, Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eray Ölçal, Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Baran Uçaner, Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreteri Özgür Bayram, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Kemal Güneş ve İslahiye Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin katıldı.



Doç. Dr. Yılmaz, odaların üyelerinin 2019 yılı proje desteklerinden faydalanmasının önemine işaret ederek, Gaziantep Üniversitesi olarak oda ve borsalara katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.



Gözek, yapılan değişiklikle 2019 yılında imalata dayalı işletmelere verilecek hibe desteğinin arttırıldığını, girişimciliğin geleneksel ve ileri girişimcilik diye ayrıma tabi tutulduğunu belirterek, KOBİ'lere yönelik proje desteklerini aktardı.

Kaynak: AA