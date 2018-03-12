Gaziantep'teki Cinayet

Gaziantep'te otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 gün önce Cengiz Topel Mahallesinde otomobil içerisinde H.K'nin av tüfeğiyle ateş edilerek öldürülmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında olay yeri ve yakınlarındaki tüm işyerlerinin kamera görüntüleri incelendi.

Olayın şüphelileri olarak belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. ve Ş.T, "kasten adam öldürülme" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, iki kısa dipçikli av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 8 dolu fişek ve av tüfeğinin atım yatağından 1 kartuş ele geçirildi.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde 8 Mart 2018'de otomobiliyle seyreden Hasan Kartal (44), av tüfeğiyle başından vurularak yaşamını yitirmişti.