Gaziantep'te, sofralık üzüm hasadı başladı
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Gaziantep'te, sofralık üzüm hasadı başladı

Gaziantep'te, sofralık üzüm hasadı başladı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sofralık üzüm hasadına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sofralık üzüm hasadına başlandı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 50 bin dekar arazide üzüm hasadına başlandığını ve bu yıl 70 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 15 mahallede bulunan 50 bin dekar alanda yetiştirilen; 'Kardinal', 'Antep Karası', 'Hatun Parmağı', 'Mevlana' ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin hasadına başlandı. Geçen yıl 63 bin ton üzüm hasadı yapılan ilçede, bu yıl rekoltede beklenti 70 bin ton.

ÜZÜMLER; ŞAFAK VAKTİ TOPLANIYORHasat mevsiminin başlaması ile yüzlerce tarım işçisi, sabah 05.00'te üzüm bağlarına gidiyor. Sıcak hava nedeniyle işçilerin şafak vakti başlayan üzüm toplama mesaisi 5 saat boyunca devam ediyor. İşçiler, bağlardan kestikleri üzümleri kasalara doldurup, ardından kamyonlara yükleyerek hale gönderiyor.REKOLTE MUTLU ETTİİslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 50 bin dekar alanda üretimi yapılan üzümün bu yıl rekoltesinin yüksek olmasının üreticiyi mutlu ettiğini söyledi. Rekoltenin yanı sıra fiyatların da kendilerini sevindirdiğini anlatan Köse, "Hasat mevsimi başladı ve bağlarımızdaki üzümlerimizi topluyoruz. Her gün saat 05.00 ile 10.00 arasında üzümleri toplayarak kasalara doldurup hale gönderiyoruz. Bu yıl rekoltenin yüksek olması ve fiyatların da tatmin edici olması üreticimizin yüzünü güldürdü" dedi.

Gaziantep'te, sofralık üzüm hasadı başladı
Gaziantep'te, sofralık üzüm hasadı başladı
Gaziantep'te, sofralık üzüm hasadı başladı
Gaziantep'te, sofralık üzüm hasadı başladı
Gaziantep'te, sofralık üzüm hasadı başladı
Gaziantep'te, sofralık üzüm hasadı başladı
Gaziantep'te, sofralık üzüm hasadı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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