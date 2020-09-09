Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
09.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:44

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 1 Eylül'de Uluyatır Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, motosikleti çalan kişinin M.Y. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla evinde yakalanan M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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