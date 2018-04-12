Gaziantep'te Miraç Kandili Kutlamaları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "kandiller Birlik ve beraberliğimiz için önemli günler" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında Kandil günlerinin birlik ve beraberlik için önemine dikkat çektiği mesajında, "İçinde büyük hikmetler barındıran mucizelerle dolu bir gece olan mübarek Miraç Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik adına çok önemli olan bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz" dedi. Miraç Kandili'nin dolu dolu yaşanması gerektiğini vurgulayan Şahin'in mesajında, "Bütün beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki edişidir. Efendimiz'in kutlu yolculuğunun anlamının kavrandığı, gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gece, inancımızda rahmet ve mağfiret mevsimi olarak tarif edilen mübarek üç aylar içerisinde çok özel bir yere sahiptir. Bu geceyi müslümanlar olarak çok iyi değerlendirmeliyiz" ifadeleri yer aldı

Millet olarak birlik ve beraberliğin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Miraç, insanlığın tanık olabileceği en büyük mucize olarak tecelli etmiş ve inancımızın en büyük meşalelerinden biri olup yolumuzu aydınlatmıştır. Ülke ve millet olarak bizi birbirimize bağlayan inanç ve ruh birliğimizin güçlenmesi, her türlü yıkıcı, bölücü ve ayrılıkçı niyetlerin söndürülmesi için en önemli temeli teşkil etmektedir.Bu mübarek gece vesilesiyle sağduyu ve sükunetin, barış ve huzurun olmasını; ayrıca yakın coğrafyamızda zulüm, haksızlık, şiddet ve terör saldırıları altında olan İslam beldelerinin tekrar barış yurduna dönüşmesi için Rabbim'e dua ve niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin'in mesajında mübarek üç ayları ve Kutlu Doğum'un manevi atmosferinin de yaşandığını anımsatılarak, "Bu günlerde kutladığımız mübarek gecenin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine de yer verildi. - GAZİANTEP