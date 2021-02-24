Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 390 kişiye para cezası uygulandı
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 390 kişiye para cezası uygulandı

24.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:38
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 390 kişiye para cezası uygulandı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 390 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 390 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 264 kişi ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 126 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 296 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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