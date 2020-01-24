Gaziantep'te hırsızlık ve gasp suçlarından 5 kişi yakalandı

24.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:08

Gaziantep'te hırsızlık ve gasp suçlarına karışan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gasp ve hırsızlık suçlarına karışanlara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Özgürlük Mahallesi'nde şüpheli M.l. çaldığı motosikletle kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

Diğer bir olayda, şüpheli M.C. ve Ö.B. bir motosikleti düz kontak yaparak çalmaya çalıştıkları esnada gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'de ise şüpheli S.D., bir kamyonetin aküsünü çalarken suçüstü yakalandı.

Ayrıca, gasp yaptığı belirlenen bir şüpheli de Hürriyet Mahallesi'nde gözaltına alındı. Zanlının üst aramasında cep telefonu ve para ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA